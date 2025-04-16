Рецепты главного пасхального блюда, которое можно сделать на любой кухне

16 апреля 2025, 06:50, ИА Амител

Фото: kapushka.ru

Мы привыкли, что на пасхальном столе обязательно должны быть куличи и крашеные яйца. Но, кроме них, есть еще одно блюдо, без которого невозможно представить себе Христов праздник, – творожная пасха. Она не выпекается как пасхальный кулич, а формируется из протёртого творога. Готовится просто и быстро, а нравится всем.

Мы подобрали три рецепта вкусной творожной пасхи, чтобы вы смогли разнообразить свое праздничное меню.

Пасха царская

После приготовления вы получите 4 порции.

Время приготовления: 45 минут.

Что потребуется?

Творог – 500 г;

Сливочное масло – 100 г;

Сахар – 150 г;

Сметана – 250 г;

Яйца – 2-3 штуки;

Изюм (без косточек) – 100 г;

Миндаль (измельчённый) – 1 столовая ложка;

Цукаты, кардамон (молотый), ванилин – по вкусу;

Лимон – 1 штука;

Клюква вяленая – 100 г;

Очищенный миндаль – 100 г.

Как готовить?

Протрите творог через частое сито или взбейте погружным блендером для получения идеально гладкой текстуры.

Сливочное масло нарежьте кубиками и оставьте на 30 минут при комнатной температуре. Изюм вымойте, залейте тёплой водой и оставьте на 15 минут. Затем откиньте на дуршлаг и обсушите, разложив на бумажном полотенце. С лимона снимите мелкой тёркой цедру.

Выложите творог для царской пасхи в металлическую миску. Поместите её сверху на кастрюлю, на треть наполненную водой. Яйца взбейте миксером со сметаной и мягким сливочным маслом. Перемешайте с творогом в миске.

Поставьте всё это на плиту. Варите творожную массу для царской пасхи на слабом огне, непрерывно помешивая, до тех пор, пока она не станет горячей.

Творожную массу снимите с огня и, продолжая помешивать, остудите до комнатной температуры. Добавьте оба вида сахара и перемешайте до получения массы однородной консистенции. Положите изюм, миндаль, цедру и клюкву. Перемешайте.

Получившуюся массу переложите в форму для пасхи, выстланную сложенной вчетверо влажной марлей. Сверху накройте свободными её концами и поместите под гнёт не менее чем на сутки, подставив ёмкость для выделяющейся жидкости. Царскую пасху украсьте по желанию.

Пасха с цукатами

Что потребуется?

Творог – 1 кг;

Цукаты – 200 г;

Апельсиновые и лимонные корочки;

Молотый миндаль – 50 г;

Ваниль – по вкусу;

Масло сливочное – 200 г;

Сливки (жирные) – 200 мл;

Яйцо (желтки) – 3 штуки;

Сахар – 1 стакан;

Целые ядра миндаля для украшения.

Как готовить?

Свежий сухой творог протереть через сито. Смешать половину цукатов, мелко нарезанные апельсиновые и лимонные корочки, измельчённый миндаль и ваниль. Масло взбить добела и смешать с творогом.

Взбить в пену яичные желтки с сахаром. Медленно влить в них подогретые сливки. Потом всё нагреть, постоянно помешивая, но не доводя до кипения. Кастрюлю поставить на водяную баню и дать остыть. Фруктовую смесь и творог выложить в яичную смесь и хорошо перемешать.

Пасочницу выстелить влажной салфеткой и заполнить массой. Накрыть крышкой, сверху положить пресс и поставить на 12 часов в холодильник. Готовую пасху можно украсить миндалём и цукатами.

Творожная пасха без яиц

Что потребуется?

Творог – 1 кг;

Сливочное масло – 300 г;

Сахар – 1 стакан;

Изюм – 1 стакан;

Кардамон – 0,75 чайной ложки;

Ванилин, цедра – по вкусу.

Как готовить?

Хорошо отжатый творог вместе со сливочным маслом пропустить через мясорубку, добавить сахар, цедру, ванилин, кардамон, изюм. Всё перемешать, выложить в форму.