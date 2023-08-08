Ты еще успеешь: в каком колледже Барнаула получить востребованную IT-специальность
Приходи в специализированный колледж, где учат крутые специалисты
08 августа 2023, 11:00, ИА Амител LjN8KET3p
Во многих учебных заведениях закончилась или вот-вот завершится приемная кампания. Если вы не успели или не смогли поступить, рассмотрите направления IT. Это модно и перспективно. А если вы так и хотели, тогда вам тем более нельзя упустить шанс поступить в новый современный IT-колледж среднего профессионального образования.
Что это за колледж?
Речь о барнаульском филиале Московского международного колледжа цифровых технологий "Академия ТОП".
Это международный проект, направленный на подготовку высококвалифицированных IT-специалистов по наиболее востребованным и перспективным направлениям.
Какие направления подготовки тут есть?
Филиал Московского международного колледжа цифровых технологий ведет набор на 2023 учебный год по направлениям:
- разработка программного обеспечения;
- компьютерная графика и дизайн.
В программе нет лишних предметов – только то, что пригодится для работы, учебы или бизнеса. Создатели курса внимательно анализируют требования рынка труда и дают актуальные знания.
Обучение строится исключительно на практических задачах. Преподаватели – профессионалы из IT-индустрии, они передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках.
А поступить сюда можно без ЕГЭ и ОГЭ.
Что получают выпускники?
А получают они:
- диплом государственного образца и профессиональные сертификаты от ведущих разработчиков ПО;
- стажировки и практику в крупных IT-компаниях;
- возможность зарабатывать во время обучения;
- обучение с использованием современных технологий;
- перспективу начать самостоятельную жизнь раньше сверстников;
- возможность поступить в вуз-партнер на 2-й курс без сдачи ЕГЭ;
- персональное, оснащенное компьютером место, вместо учебников – планшет;
- возможность обучения на базе 9 и 11 классов, для учащихся 8-11 классов – параллельно со школьным образованием;
- собственное портфолио, созданное во время обучения.
12 августа 2023 года в 14:00 в барнаульском филиале колледжа состоится последний в этом сезоне день открытых дверей, куда приглашают абитуриентов в возрасте от 15 до 18 лет, а также их родителей.
В программе:
- Для абитуриентов – пробный урок на выбор: программирование или компьютерная графика. Для родителей – полная презентация о колледже.
- Выступления ведущих специалистов по направлениям обучения.
- Демонстрация работ студентов Компьютерной Академии TOP.
- Профориентационное тестирование.
- Индивидуальные консультации.
Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или через форму на сайте.
Основная цель IT-колледжа "Академия TOP" – подготовить профессиональных ИТ-специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда.
Думаете куда пойти учиться после школы? Этот день открытых дверей точно для вас, ведь стране нужны IT-специалисты.
Компьютерная академия "ТОП" (АНО ПОО ММКЦТ "Академия ТОП")
Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж
Сайт
Тел: +7 (3852) 72-14-10
Вотсап: 906-966-5347
Комментарии 0