Ты еще успеешь: в каком колледже Барнаула получить востребованную IT-специальность

Приходи в специализированный колледж, где учат крутые специалисты

08 августа 2023, 11:00, ИА Амител LjN8KET3p

Компьютерная "Академия ТОП" / Фото предоставлено компанией

Во многих учебных заведениях закончилась или вот-вот завершится приемная кампания. Если вы не успели или не смогли поступить, рассмотрите направления IT. Это модно и перспективно. А если вы так и хотели, тогда вам тем более нельзя упустить шанс поступить в новый современный IT-колледж среднего профессионального образования.

Что это за колледж?

Речь о барнаульском филиале Московского международного колледжа цифровых технологий "Академия ТОП".

Это международный проект, направленный на подготовку высококвалифицированных IT-специалистов по наиболее востребованным и перспективным направлениям.

Какие направления подготовки тут есть?

Филиал Московского международного колледжа цифровых технологий ведет набор на 2023 учебный год по направлениям:

разработка программного обеспечения;

компьютерная графика и дизайн.

В программе нет лишних предметов – только то, что пригодится для работы, учебы или бизнеса. Создатели курса внимательно анализируют требования рынка труда и дают актуальные знания.

Обучение строится исключительно на практических задачах. Преподаватели – профессионалы из IT-индустрии, они передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках.

А поступить сюда можно без ЕГЭ и ОГЭ.

Что получают выпускники?

А получают они:

диплом государственного образца и профессиональные сертификаты от ведущих разработчиков ПО;

стажировки и практику в крупных IT-компаниях;

возможность зарабатывать во время обучения;

обучение с использованием современных технологий;

перспективу начать самостоятельную жизнь раньше сверстников;

возможность поступить в вуз-партнер на 2-й курс без сдачи ЕГЭ;

персональное, оснащенное компьютером место, вместо учебников – планшет;

возможность обучения на базе 9 и 11 классов, для учащихся 8-11 классов – параллельно со школьным образованием;

собственное портфолио, созданное во время обучения.

12 августа 2023 года в 14:00 в барнаульском филиале колледжа состоится последний в этом сезоне день открытых дверей, куда приглашают абитуриентов в возрасте от 15 до 18 лет, а также их родителей.

В программе:

Для абитуриентов – пробный урок на выбор: программирование или компьютерная графика. Для родителей – полная презентация о колледже. Выступления ведущих специалистов по направлениям обучения. Демонстрация работ студентов Компьютерной Академии TOP. Профориентационное тестирование. Индивидуальные консультации.

Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или через форму на сайте.

Основная цель IT-колледжа "Академия TOP" – подготовить профессиональных ИТ-специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда.

Думаете куда пойти учиться после школы? Этот день открытых дверей точно для вас, ведь стране нужны IT-специалисты.

Компьютерная академия "ТОП" (АНО ПОО ММКЦТ "Академия ТОП")

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Сайт

Тел: +7 (3852) 72-14-10

Вотсап: 906-966-5347

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