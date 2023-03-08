НОВОСТИБарнаул

"Ты это, заходи если что". Фотопрогулка 8 марта по улице 8 Марта в Барнауле

В честь Международного женского дня мы прогулялись по самой "женской" улице Барнаула

08 марта 2023, 10:27, ИА Амител

Фото: Мария Карташова, Марина Оськина

В Барнауле недалеко от Старого моста в микрорайоне ВРЗ находится небольшая, но очаровательная улица под названием 8 Марта. Она начинается от улицы Профсоюзов и переходит в бульвар 9 Января. Длина улицы меньше километра. На ней расположены преимущественно частные дома и ходят несколько автобусных маршрутов. 

В честь праздника 8 Марта мы прогулялись по улице и посмотрели, как она выглядит.

Читайте также в сюжете: Международный женский день

Комментарии 1

  • Это очаровательно?
    08 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров