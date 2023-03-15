"Ты прекрасна". В Барнауле стартовал самый женственный проект марта

Главный приз – шопинг со стилистом на 15 тысяч рублей от Русского Радио и ТРЦ "Европа"

15 марта 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: ТРЦ "Европа"

Каждая женщина красива. Но раскрыть свою красоту порой бывает так сложно. Семья, работа, стресс, учёба, домашние дела – нередко в такой суете забота о себе отходит на второй план. Русское Радио и ТРЦ "Европа" запустили совместный проект, чтобы напомнить прекрасной половине человечества, что она действительно прекрасна.

Стилист Екатерина Волкова и ведущая Русского Радио Анна Плеханова поделятся лайфхаками по созданию модных образов, которые работают для всех возрастов и типов фигуры.

А для победительницы проекта будет организован персональный шопинг по топовым отделам "Европы". Также её ожидает личное мини-шоу в социальных сетях и интервью на одной из ведущих радиостанций Барнаула.

Но подарки от партнёров могут достаться и другим участницам. "Золотой телец", Sakwa, Butterfly, Conte, Familia, "Европа-Боулинг" уже подготовили подарочные сертификаты, которые помогут обновить look и поднять настроение.

Авторов самых интересных рассказов Анна Плеханова пригласит принять участие в прямых эфирах радиостанции.

Хотите попасть в проект? С 13 по 23 марта 2023 года оставляйте свои заявки на сайте "Ты прекрасна" и делитесь историями, почему именно вам нужно преображение.

С информацией об организаторах проекта, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам его проведения, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте проекта.

ИП Шаповалова А. Д.

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