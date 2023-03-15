"Ты прекрасна". В Барнауле стартовал самый женственный проект марта
Главный приз – шопинг со стилистом на 15 тысяч рублей от Русского Радио и ТРЦ "Европа"
15 марта 2023, 07:50, ИА Амител
Каждая женщина красива. Но раскрыть свою красоту порой бывает так сложно. Семья, работа, стресс, учёба, домашние дела – нередко в такой суете забота о себе отходит на второй план. Русское Радио и ТРЦ "Европа" запустили совместный проект, чтобы напомнить прекрасной половине человечества, что она действительно прекрасна.
Стилист Екатерина Волкова и ведущая Русского Радио Анна Плеханова поделятся лайфхаками по созданию модных образов, которые работают для всех возрастов и типов фигуры.
А для победительницы проекта будет организован персональный шопинг по топовым отделам "Европы". Также её ожидает личное мини-шоу в социальных сетях и интервью на одной из ведущих радиостанций Барнаула.
Но подарки от партнёров могут достаться и другим участницам. "Золотой телец", Sakwa, Butterfly, Conte, Familia, "Европа-Боулинг" уже подготовили подарочные сертификаты, которые помогут обновить look и поднять настроение.
Авторов самых интересных рассказов Анна Плеханова пригласит принять участие в прямых эфирах радиостанции.
Хотите попасть в проект? С 13 по 23 марта 2023 года оставляйте свои заявки на сайте "Ты прекрасна" и делитесь историями, почему именно вам нужно преображение.
С информацией об организаторах проекта, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам его проведения, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте проекта.
ИП Шаповалова А. Д.На правах рекламы
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