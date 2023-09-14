Ты туда не ходи. Почему на Молодежной в Барнауле начали ремонт сетей только осенью

На вопросы жителей и amic.ru ответили в СГК

14 сентября 2023, 09:30, Александра Черданцева

Ремонт на Молодежной / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле вот-вот начнется новый отопительный сезон. Коммунальщики спешат закончить подготовку сетей, доделывают ремонты, освобождают город от перекопов. До 15 сентября обещают сделать все трубы способными к пропуску тепла. Но успеют ли на улице Молодежной, напротив Драмтеатра, где работы начались только на прошлой неделе, интересуются читатели amic.ru. Мы обратились в Сибирскую генерирующую компанию, которая занимается отоплением почти всего города. Вот что там ответили.

Почему ремонт начался так поздно?

На самом деле не поздно, а по графику, заверили в СГК. Лето короткое, нужно успеть отремонтировать как можно больше объектов. Какие-то начинают раньше, какие-то позже.

"Мы могли бы начать и раньше 5 сентября, но это центр Барнаула. Из-за празднования Дня города мы отложили старт", – пояснил amic.ru заместитель директора теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Владимир Щелоков.

И когда он завершится?

Срок окончания работ – 10 октября 2023 года. То есть уже после начала отопительного сезона. Но этот участок можно ремонтировать без отключения ресурса у потребителей. Такая у него техническая особенность.

Кстати, объект считается довольно сложным. Поскольку это центр города, сделать все надо не только быстро, но очень аккуратно, чтобы пешеходная зона и дальше украшала Барнаул.

Кроме того, ремонт ограничил доступ к магазинам, расположенным на первых этажах домов. Где было возможно и безопасно – перекинули мостики. Но, конечно, это не очень комфортно для жителей.

В СГК принесли извинения за доставленные неудобства и попросили немного потерпеть. Подготовить город к зиме, не отремонтировав трубы, просто невозможно. Любой потенциально опасный участок может оставить в мороз без тепла тысячи человек.

























Ремонт на Молодежной / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Зачем там вообще делали ремонт?

Потому что сеть устарела. Трубы здесь проложили в 1985 году. Еще в 2018-м во время гидравлических испытаний обнаружили несколько повреждений. Участок включили в план ремонта. Поскольку трубы еще "дюжили", оперативное восстановление здесь не требовалось. И все же пришла пора их поменять. На карте-светофоре СГК участок отмечен красным цветом.

"Здесь заменят трубопровод диаметром 500 мм по длине почти 110 метров. А еще – железобетонные конструкции непроходного канала, две неподвижные опоры и перекрытие тепловой камеры", – пояснил Владимир Щелоков.

Тепло и горячую воду через эти трубы получают более 6,3 тыс. жителей, 15 административных зданий, а также несколько образовательных учреждений. Так что – да, объект очень социально значимый.

А что будет с тротуарной плиткой, ее же совсем недавно там выложили?

Плитку (а это 570 "квадратов") вернут на прежнее место. По словам представителя подрядной организации ООО "БСР", выполняющей здесь все работы, перед монтажом специалисты зафиксировали рисунок и выложат плитку строго по нему. Отремонтировать участок без этого было бы просто невозможно – сеть проходит прямо под пешеходной зоной.

Как ранее сообщал amic.ru, сейчас на улице Молодежной СГК проводит еще один ремонт – возле родильного дома № 2. Там все работы "в металле" завершат до 15 сентября, то есть до начала подачи тепла. Всего же в текущем году в городе меняют более 30 км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. В модернизацию теплосетевого комплекса Барнаула в 2023 году будет вложено 2,1 млрд рублей.