Тысячи барнаульцев на двое суток останутся без горячей воды
Энергетики будут менять четыре сильфонных компенсатора на участке теплосети М-412
12 сентября 2023, 08:25, ИА Амител
Фото: pxhere.com
12 сентября в Барнауле на двое суток отключат горячую воду 12 тысяч горожан из 41-го многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе СГК. Специалисты будут менять четыре сильфонных компенсатора на участке теплосети М-412.
Отключение продлится с 09:00 12 сентября до 12:00 14 сентября. Список адресов, попадающих под отключение, ниже.
Фото: amic.ru
00:15:22 12-09-2023
Пусть посидят и подумают над своим поведением. Я про выборы ...
10:22:36 12-09-2023
а вот интересно!? когда летом отключают воду, они что в это время делают?! в отпуска уходят? почему бы не поменять клапана в это время?!
10:51:23 12-09-2023
Гость (10:22:36 12-09-2023) а вот интересно!? когда летом отключают воду, они что в это ... все упирается в деньги