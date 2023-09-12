Тысячи барнаульцев на двое суток останутся без горячей воды

Энергетики будут менять четыре сильфонных компенсатора на участке теплосети М-412

12 сентября 2023, 08:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com

12 сентября в Барнауле на двое суток отключат горячую воду 12 тысяч горожан из 41-го многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе СГК. Специалисты будут менять четыре сильфонных компенсатора на участке теплосети М-412.

Отключение продлится с 09:00 12 сентября до 12:00 14 сентября. Список адресов, попадающих под отключение, ниже.