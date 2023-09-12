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Тысячи барнаульцев на двое суток останутся без горячей воды

Энергетики будут менять четыре сильфонных компенсатора на участке теплосети М-412

12 сентября 2023, 08:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

12 сентября в Барнауле на двое суток отключат горячую воду 12 тысяч горожан из 41-го многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе СГК. Специалисты будут менять четыре сильфонных компенсатора на участке теплосети М-412. 

Отключение продлится с 09:00 12 сентября до 12:00 14 сентября. Список адресов, попадающих под отключение, ниже. 

Барнаул Отключения горячей воды

Комментарии 3

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Гость

00:15:22 12-09-2023

Пусть посидят и подумают над своим поведением. Я про выборы ...

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Гость

10:22:36 12-09-2023

а вот интересно!? когда летом отключают воду, они что в это время делают?! в отпуска уходят? почему бы не поменять клапана в это время?!

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скунс

10:51:23 12-09-2023

Гость (10:22:36 12-09-2023) а вот интересно!? когда летом отключают воду, они что в это ... все упирается в деньги

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