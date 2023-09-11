Тысячи барнаульцев остались без горячей воды
На теплосетях проводят работы
11 сентября 2023, 10:44, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле утром 11 сентября отключили горячую воду в нескольких районах, сообщили в СГК.
Так, до 20:00 из-за работ на теплосети по ул. Телефонной, 48, ресурса не будет в 60 многоквартирных домах, в которых проживают 6,6 тыс. человек.
До 12:00 12 сентября специалисты также трудятся в районе дома № 15 по ул. Кащеевой. В этом случае подачу ГВС ограничили для 47 домов.
Также до 12:00 завтрашнего дня горячей воды не будет в 22 многоквартирных домах в центре города – по ул. Песчаной, 89, устраняют повреждение на теплосети.
Список адрес, где не будет горячей воды:
- Коммунаров, 120в, 122а, 122б, 124в, 124а, 125а, 126а, 127а, 120б/1, 120б/2, 120б/3, 100;
- А. Петрова, 63, 65, 67, 69, 69б, 105, 107, 106, 106а, 108, 108а, 110, 110а, 112, 114, 116, 118, 118а;
- Советской Армии, 54а, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 52, 58а, 64а, 60а;
- Микронная, 137, 137а;
- Матросова, 216, 193, 195, 195а;
- Дорожная, 124;
- 1-й Вагонный, 8;
- Г. Исакова, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 113а, 113е, 115, 115а, 117, 119, 121;
- Телефонная, 46, 48, 50, 50а, 50б, 52, 54;
- Северо-Западная, 173, 175, 177, 179, 161, 163, 165, 167, 169а, 169б, 171, 173а;
- Кооперативный, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11;
- 4-й Кооперативный, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 43, 45, 47;
- 3-й Кооперативный, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 46;
- 2-й Кооперативный, 2, 4, 8, 10,11,13,14,15,17,18,19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 42;
- 1-й Кооперативный, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38;
- Салаирский, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;
- 42-й Краснознаменной Бригады, 12, 14, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 32;
- Иртышский, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60;
- Братский, 11, 11а, 13, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58;
- Горьковский, 1, 3, 5, 7а, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52;
- 2-я Северо-Западная, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129;
- Локомотивный, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61;
- Целинный, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62;
- Ракетный, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60;
- Монтажников, 14, 3, 5, 11/1, 8, 11/2, 12, 16, 7;
- Веры Кащеевой, 4в, 23/2, 17/2, 19, 25, 3, 1, 4, 7, 16, 6, 12, 2, 8, 10, 17/1, 9, 13, 11, 23/1, 15, 21, 14, 17а;
- Кавалерийская, 1, 3, 5, 7;
- Попова, 6/2, 10/2, 6/1, 10/1, 4/1, 4/2, 2а;
- Гущина, 160, 154, 158.
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