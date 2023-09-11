Тысячи барнаульцев остались без горячей воды

На теплосетях проводят работы

11 сентября 2023, 10:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле утром 11 сентября отключили горячую воду в нескольких районах, сообщили в СГК.

Так, до 20:00 из-за работ на теплосети по ул. Телефонной, 48, ресурса не будет в 60 многоквартирных домах, в которых проживают 6,6 тыс. человек.

До 12:00 12 сентября специалисты также трудятся в районе дома № 15 по ул. Кащеевой. В этом случае подачу ГВС ограничили для 47 домов.

Также до 12:00 завтрашнего дня горячей воды не будет в 22 многоквартирных домах в центре города – по ул. Песчаной, 89, устраняют повреждение на теплосети.

Список адрес, где не будет горячей воды: