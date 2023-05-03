Тысячу синих платков раздадут алтайским труженицам тыла, детям войны и вдовам

Всероссийскую акцию проводят активисты и депутаты партии "Единая Россия"

03 мая 2023, 14:16, ИА Амител

Кристина Юстус и Татьяна Храмец / Фото: Олеся Матюхина / "Вечерний Барнаул"

С 26 апреля по 9 мая в Алтайском крае проходит акция "Синий платочек". Её организовала "Единая Россия" при поддержке губернатора региона Виктора Томенко. Депутаты и волонтёры раздадут больше тысячи синих платков труженицам тыла, детям войны и вдовам участников Великой Отечественной войны.

И первый в этом году синий платочек лично вручила региональный координатор партпроекта "Женское движение Единой России" Кристина Юстус. Со словами поздравлений она приехала к жительнице Барнаула, которая ребёнком застала войну, Татьяне Храмец.

Татьяна Фёдоровна родилась 14 января 1944 года в селе Чеканиха Усть-Пристанского района. Вспоминает, как отца забрали на фронт, и он погиб, а мама одна растила семерых детей.

"Я счастливый человек, всё у меня есть, а вам спасибо большое за внимание и заботу о детях войны. Нас с каждым годом становится всё меньше, а платочек обязательно буду носить, не у каждой женщины он есть", – сказала Татьяна Фёдоровна.

Также Кристина Юстус поздравила с наступающим Днём Победы труженицу тыла Анастасию Толмачёву. В мае 1941 года она окончила четыре класса начальной школы в селе Демино Косихинского района. За вклад в общее дело её потом наградили медалью "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.".

Анастасия Толмачева и Кристина Юстус / Фото: Олеся Матюхина / "Вечерний Барнаул"

"В прошлом году мы раздали более 500 платочков, в этом году их больше тысячи. В акции участвуют городские и краевые депутаты, активисты движения "Волонтёры Победы", студенты и школьники. Используются самые разные форматы: ТОСы приглашают на встречи наших замечательных женщин, подключаются депутаты в округах, поздравляют в школах, отдавая дань уважения всем, кто хранит память о подвиге, равного которому нет", – рассказала Кристина Юстус.

Кстати, в этом году акция проходит не только в Барнауле, но также в Бийске и Новоалтайске.