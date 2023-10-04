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"Тюлени в городе": в Барнаул приехал цирк шапито с эффектным шоу на льду

Дети могут попасть на завораживающее представление бесплатно

04 октября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KcGDG

Номер с морскими тюленями / Фото: цирк шапито "Гранд Сафари"
Номер с морскими тюленями / Фото: цирк шапито "Гранд Сафари"

Барнаул, встречай: в город приехал цирк шапито "Гранд Сафари" с яркой шоу-программой на льду "Тюлени в городе". Артисты – обладатели престижных наград приглашают окунуться в загадочный мир чарующей музыки, завораживающего света, где освежающие искры льда и обжигающие языки пламени перенесут вас в мир иллюзий. Представления будут проходить с 21 октября по 12 ноября 2023 года на парковке ТРЦ Galaxy*.

Шоу, где стираются границы реальности

Цирк шапито на льду – это цирк нового поколения, где брошен вызов законам природы. Это шоу, ломающее стереотипы. Все, от мала до велика, смогут увидеть торжество иллюзии и изящество льда.

Вы сможете увидеть эксклюзивные костюмы, новейшее световое сопровождение, лазерные установки, авторские номера профессиональных цирковых артистов, работающих в манеже на коньках и, конечно же, экзотических животных и птиц со всей планеты.

На арене выступят:

  • очаровательная лама;
  • пятнистый северный олень;
  • большие попугаи Ара;
  • дикобраз;
  • озорной обезьян Димон;
  • веселые артистичные пудели;
  • величественная рысь;
  • красивый сервал;
  • юный артист-леопард.

Особые гости представления – звезды шоу "Серьезных тюленей".

Суперакция

Специально для гостей и жителей города Барнаула цирк приготовил акцию – "Дети бесплатно". Это значит, что один взрослый может провести с собой ребенка, которому уже исполнилось четыре года. Цирк предоставит бесплатное место рядом. Дети до четырех лет проходят без предоставления места.

Условия и сроки действия акции смотрите на сайте цирка.

Цирк шапито на льду "Гранд Сафари"
Страница во "ВКонтакте"
Сайт

*Galaxy ("Гэлакси").

Возрастное ограничение 0+

ИП Задорожная Оксана Сергеевна

Комментарии 4

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Иван

10:23:56 04-10-2023

Когда уже запретят эти передвижные скотомогильники(((

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Гость

10:42:43 04-10-2023

Хватит мучать животных!

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Гость

19:34:54 04-10-2023

лама и пудели. Остальные - незаконное и запрещено, кто туда детей водит, отпишитесь, неужели такие есть?!

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Гость

12:18:40 07-10-2023

Гость (19:34:54 04-10-2023) лама и пудели. Остальные - незаконное и запрещено, кто туда ... Если бы было незаконно, то уже давно забрали животных и в суд подали на цирк

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