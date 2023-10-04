"Тюлени в городе": в Барнаул приехал цирк шапито с эффектным шоу на льду
Дети могут попасть на завораживающее представление бесплатно
04 октября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KcGDG
Барнаул, встречай: в город приехал цирк шапито "Гранд Сафари" с яркой шоу-программой на льду "Тюлени в городе". Артисты – обладатели престижных наград приглашают окунуться в загадочный мир чарующей музыки, завораживающего света, где освежающие искры льда и обжигающие языки пламени перенесут вас в мир иллюзий. Представления будут проходить с 21 октября по 12 ноября 2023 года на парковке ТРЦ Galaxy*.
Шоу, где стираются границы реальности
Цирк шапито на льду – это цирк нового поколения, где брошен вызов законам природы. Это шоу, ломающее стереотипы. Все, от мала до велика, смогут увидеть торжество иллюзии и изящество льда.
Вы сможете увидеть эксклюзивные костюмы, новейшее световое сопровождение, лазерные установки, авторские номера профессиональных цирковых артистов, работающих в манеже на коньках и, конечно же, экзотических животных и птиц со всей планеты.
На арене выступят:
- очаровательная лама;
- пятнистый северный олень;
- большие попугаи Ара;
- дикобраз;
- озорной обезьян Димон;
- веселые артистичные пудели;
- величественная рысь;
- красивый сервал;
- юный артист-леопард.
Особые гости представления – звезды шоу "Серьезных тюленей".
Суперакция
Специально для гостей и жителей города Барнаула цирк приготовил акцию – "Дети бесплатно". Это значит, что один взрослый может провести с собой ребенка, которому уже исполнилось четыре года. Цирк предоставит бесплатное место рядом. Дети до четырех лет проходят без предоставления места.
Условия и сроки действия акции смотрите на сайте цирка.
Цирк шапито на льду "Гранд Сафари"
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*Galaxy ("Гэлакси").
Возрастное ограничение 0+
ИП Задорожная Оксана СергеевнаРеклама
10:23:56 04-10-2023
Когда уже запретят эти передвижные скотомогильники(((
10:42:43 04-10-2023
Хватит мучать животных!
19:34:54 04-10-2023
лама и пудели. Остальные - незаконное и запрещено, кто туда детей водит, отпишитесь, неужели такие есть?!
12:18:40 07-10-2023
Гость (19:34:54 04-10-2023) лама и пудели. Остальные - незаконное и запрещено, кто туда ... Если бы было незаконно, то уже давно забрали животных и в суд подали на цирк