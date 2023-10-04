"Тюлени в городе": в Барнаул приехал цирк шапито с эффектным шоу на льду

Дети могут попасть на завораживающее представление бесплатно

04 октября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KcGDG

Номер с морскими тюленями / Фото: цирк шапито "Гранд Сафари"

Барнаул, встречай: в город приехал цирк шапито "Гранд Сафари" с яркой шоу-программой на льду "Тюлени в городе". Артисты – обладатели престижных наград приглашают окунуться в загадочный мир чарующей музыки, завораживающего света, где освежающие искры льда и обжигающие языки пламени перенесут вас в мир иллюзий. Представления будут проходить с 21 октября по 12 ноября 2023 года на парковке ТРЦ Galaxy*.

Шоу, где стираются границы реальности

Цирк шапито на льду – это цирк нового поколения, где брошен вызов законам природы. Это шоу, ломающее стереотипы. Все, от мала до велика, смогут увидеть торжество иллюзии и изящество льда.

Вы сможете увидеть эксклюзивные костюмы, новейшее световое сопровождение, лазерные установки, авторские номера профессиональных цирковых артистов, работающих в манеже на коньках и, конечно же, экзотических животных и птиц со всей планеты.

















Яркие моменты выступлений / Фото: цирк-шапито "Гранд сафари"

На арене выступят:

очаровательная лама;

пятнистый северный олень;

большие попугаи Ара;

дикобраз;

озорной обезьян Димон;

веселые артистичные пудели;

величественная рысь;

красивый сервал;

юный артист-леопард.

Особые гости представления – звезды шоу "Серьезных тюленей".

Суперакция

Специально для гостей и жителей города Барнаула цирк приготовил акцию – "Дети бесплатно". Это значит, что один взрослый может провести с собой ребенка, которому уже исполнилось четыре года. Цирк предоставит бесплатное место рядом. Дети до четырех лет проходят без предоставления места.

Условия и сроки действия акции смотрите на сайте цирка.

Цирк шапито на льду "Гранд Сафари"

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*Galaxy ("Гэлакси").

Возрастное ограничение 0+

ИП Задорожная Оксана Сергеевна

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