У алтайского браконьера изъяли автомобиль в пользу Минобороны РФ
Мужчина застрелил лося, не имея на это разрешения
07 августа 2023, 20:06, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае судебные приставы изъяли в доход государства автомобиль у браконьера, который охотился на лося. Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Алтайскому краю, машину передадут Минобороны РФ.
Мужчина застрелил животное без разрешения. Специалисты нашли следы убийства: магазины от карабина, патроны, гильзы и тушу мертвого лося. В результате возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота").
Суд признал мужчину виновным, наказав его штрафом и конфискацией автомобиля. ФССП по Бийску и Бийскому району изъяла транспортное средство – в будущем Mitsubishi окажется у Минобороны.
20:27:16 07-08-2023
Наказание должно быть. Но соизмеримо ли оно с содеянным? У Штань вон ничего не изъяли.
20:47:30 07-08-2023
У браконьера то что не изъять, а вот у чиновников коррупционеров не разу не слышала об изъятии автомобиля.
07:22:00 08-08-2023
Гость (20:47:30 07-08-2023) У браконьера то что не изъять, а вот у чиновников коррупцион... Ну вы сравнили. Коррупционеры раздербанили страну и считают ее своей с собственностью. Браконьер покусился на их собственность. Получит по полной. А сами себя наказывать они не могут....
21:14:34 07-08-2023
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