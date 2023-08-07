У алтайского браконьера изъяли автомобиль в пользу Минобороны РФ

Мужчина застрелил лося, не имея на это разрешения

07 августа 2023, 20:06, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае судебные приставы изъяли в доход государства автомобиль у браконьера, который охотился на лося. Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Алтайскому краю, машину передадут Минобороны РФ.

Мужчина застрелил животное без разрешения. Специалисты нашли следы убийства: магазины от карабина, патроны, гильзы и тушу мертвого лося. В результате возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота").

Суд признал мужчину виновным, наказав его штрафом и конфискацией автомобиля. ФССП по Бийску и Бийскому району изъяла транспортное средство – в будущем Mitsubishi окажется у Минобороны.