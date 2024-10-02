У барнаульского водоканала появился новый фронтальный погрузчик

Он поможет устранять аварии и восстанавливать благоустройство

02 октября 2024, 15:15, ИА Амител

Фронтальный погрузчик / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Барнаульский водоканал продолжает обновлять парк спецтехники. Так, в сентябре текущего года в автотранспортный цех предприятия доставили новый фронтальный погрузчик почти за 6 млн рублей. Всего в автопарке компании насчитывается более 100 единиц автомобильной и специализированной техники.

"Для эффективной работы нам необходимо иметь транспорт для выезда аварийных бригад, строительную технику, начиная от бульдозеров и самосвалов и заканчивая автокранами и мобильными электростанциями. И это не считая спецмашин: автоцистерн, илососов, каналопромывочных установок. Такой автопарк позволяет в круглосуточном режиме оперативно выполнять производственные задачи", – пояснил директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.По его словам, новый погрузчик купили взамен старого. Сейчас на него оформляют документы, после чего машину начнут эксплуатировать.

Специалисты водоканала используют фронтальный погрузчик на земляных работах при устранении аварий. Также техника нужна для погрузки сыпучих стройматериалов при прокладке коммуникаций и восстановлении благоустройства. Кроме того, погрузчик помогает расчищать дороги от мусора и снега.

С начала года автопарк ресурсоснабжающей организации получил пять новых машин. Это погрузчик, автоцистерна, каналопромывочная машина и специальные легковые автомобили. В скором времени поступят еще два экскаватора.