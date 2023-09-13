У барнаульской экс-чиновницы суд забрал авто за 4 млн рублей
Женщина приобрела его на неподтвержденные доходы
13 сентября 2023, 12:50, ИА Амител
В Барнауле суд лишил бывшую сотрудницу мэрии автомобиля стоимостью 3,9 млн рублей, причина – в нарушении антикоррупционного законодательства.
Как сообщает региональная прокуратура, автомобиль был куплен на неподтвержденные доходы, а сведения о расходах женщиной представлены не были.
"Вопреки требованиям законодательства сведения о расходах в установленном порядке чиновница не представила, при этом стоимость приобретенного транспортного средства существенно превысила совокупный доход ее и супруга за три года, предшествующих совершению сделки", – уточнили в ведомстве.
Ведомство подало в суд иск об обращении имущества в доход государства. И суд первой инстанции отказался удовлетворять требования прокурора, но Алтайский краевой суд позицию поддержал.
Деньги в размере 3,9 млн рублей были перечислены в бюджет. Отмечается, что нарушительница занимала должность главного специалиста отдела ценообразования комитета экономического развития и инвестиционной деятельности горадминистрации.
13:08:39 13-09-2023
Шустрая чиновница
13:23:04 13-09-2023
Надо было в кредит покупать или на родственников записывать. Видно думала, сумма небольшая, никто не будет возиться
13:25:30 13-09-2023
О! Так этож золотая жила! Цитируя Фёдора Михайловича: "Одна старушка пятак, а 20 уже рубль!". Предлагаю продолжить изыскания...
13:44:19 13-09-2023
Гость (13:25:30 13-09-2023) О! Так этож золотая жила! Цитируя Фёдора Михайловича: "Одна ... Кто-то же стукнул. А ведь чиновница даже не начальница.
14:23:03 13-09-2023
Гость (13:44:19 13-09-2023) Кто-то же стукнул. А ведь чиновница даже не начальница.... Вернее даже специалист, а не чиновница.
13:46:11 13-09-2023
Хе-хе... А сколько их еще... Много... Оченно много!
14:40:02 13-09-2023
ФИО в студию! А заодно у всех чиновников и экс, и действующих проверьте авто и недвижимость. У всех все с декларациями совпадает?
15:40:03 13-09-2023
Гость (14:40:02 13-09-2023) ФИО в студию! А заодно у всех чиновников и экс, и действующи... И у их родственников!!!
15:45:52 13-09-2023
Бедный, бедный Барнаул! А чиновники богатые! Не угодила кому то одна...)) А остальные? Смешно читать подобные новости, когда эта система. Но для того,чтобы " успокоить" народ кидают ему вот такую" жертву". P.S. Ничего новую купить- подороже.
17:33:20 13-09-2023
Какую-то бедолагу показательно зацепили на крючок.
17:52:46 13-09-2023
Пусть не жадничает, теперь пешком топает))) Копнуть следует глубже , там море миллионов найдётся.
10:59:29 14-09-2023
С кем то не поделилась, нельзя жадничать.