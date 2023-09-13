У барнаульской экс-чиновницы суд забрал авто за 4 млн рублей

Женщина приобрела его на неподтвержденные доходы

13 сентября 2023, 12:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле суд лишил бывшую сотрудницу мэрии автомобиля стоимостью 3,9 млн рублей, причина – в нарушении антикоррупционного законодательства.

Как сообщает региональная прокуратура, автомобиль был куплен на неподтвержденные доходы, а сведения о расходах женщиной представлены не были.

"Вопреки требованиям законодательства сведения о расходах в установленном порядке чиновница не представила, при этом стоимость приобретенного транспортного средства существенно превысила совокупный доход ее и супруга за три года, предшествующих совершению сделки", – уточнили в ведомстве.

Ведомство подало в суд иск об обращении имущества в доход государства. И суд первой инстанции отказался удовлетворять требования прокурора, но Алтайский краевой суд позицию поддержал.

Деньги в размере 3,9 млн рублей были перечислены в бюджет. Отмечается, что нарушительница занимала должность главного специалиста отдела ценообразования комитета экономического развития и инвестиционной деятельности горадминистрации.