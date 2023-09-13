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У барнаульской экс-чиновницы суд забрал авто за 4 млн рублей

Женщина приобрела его на неподтвержденные доходы

13 сентября 2023, 12:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле суд лишил бывшую сотрудницу мэрии автомобиля стоимостью 3,9 млн рублей, причина – в нарушении антикоррупционного законодательства.

Как сообщает региональная прокуратура, автомобиль был куплен на неподтвержденные доходы, а сведения о расходах женщиной представлены не были.

"Вопреки требованиям законодательства сведения о расходах в установленном порядке чиновница не представила, при этом стоимость приобретенного транспортного средства существенно превысила совокупный доход ее и супруга за три года, предшествующих совершению сделки", – уточнили в ведомстве.

Ведомство подало в суд иск об обращении имущества в доход государства. И суд первой инстанции отказался удовлетворять требования прокурора, но Алтайский краевой суд позицию поддержал.

Деньги в размере 3,9 млн рублей были перечислены в бюджет. Отмечается, что нарушительница занимала должность главного специалиста отдела ценообразования комитета экономического развития и инвестиционной деятельности горадминистрации. 

Происшествия Коррупция

Комментарии 12

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Гость

13:08:39 13-09-2023

Шустрая чиновница

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Гость

13:23:04 13-09-2023

Надо было в кредит покупать или на родственников записывать. Видно думала, сумма небольшая, никто не будет возиться

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Гость

13:25:30 13-09-2023

О! Так этож золотая жила! Цитируя Фёдора Михайловича: "Одна старушка пятак, а 20 уже рубль!". Предлагаю продолжить изыскания...

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Гость

13:44:19 13-09-2023

Гость (13:25:30 13-09-2023) О! Так этож золотая жила! Цитируя Фёдора Михайловича: "Одна ... Кто-то же стукнул. А ведь чиновница даже не начальница.

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Гость

14:23:03 13-09-2023

Гость (13:44:19 13-09-2023) Кто-то же стукнул. А ведь чиновница даже не начальница.... Вернее даже специалист, а не чиновница.

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...

13:46:11 13-09-2023

Хе-хе... А сколько их еще... Много... Оченно много!

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Гость

14:40:02 13-09-2023

ФИО в студию! А заодно у всех чиновников и экс, и действующих проверьте авто и недвижимость. У всех все с декларациями совпадает?

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Гость

15:40:03 13-09-2023

Гость (14:40:02 13-09-2023) ФИО в студию! А заодно у всех чиновников и экс, и действующи... И у их родственников!!!

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Гость

15:45:52 13-09-2023

Бедный, бедный Барнаул! А чиновники богатые! Не угодила кому то одна...)) А остальные? Смешно читать подобные новости, когда эта система. Но для того,чтобы " успокоить" народ кидают ему вот такую" жертву". P.S. Ничего новую купить- подороже.

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Гость

17:33:20 13-09-2023

Какую-то бедолагу показательно зацепили на крючок.

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гость

17:52:46 13-09-2023

Пусть не жадничает, теперь пешком топает))) Копнуть следует глубже , там море миллионов найдётся.

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Гость

10:59:29 14-09-2023

С кем то не поделилась, нельзя жадничать.

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