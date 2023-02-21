У берегов Краснодарского края потерпел крушение сухогруз

Cудно, потерпевшее крушение в Чёрном море, разломилось и затонуло

21 февраля 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сухогруз Seamark, следовавший под флагом Коморских островов, потерпел крушение в Чёрном море у берегов Краснодарского края. На его борту находились 11 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. Все люди спасены.

Собеседник уточнил, что сухогруз перевозил 3,5 тыс. тонн мраморной крошки. Высота волн в Чёрном море в районе крушения достигает 3 метров, а скорость юго-западного ветра составляет 25 м/с.

В Российском профсоюзе моряков добавили, что судно, потерпевшее крушение в Чёрном море, разломилось и затонуло.