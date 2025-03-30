У берегов Тонга объявили угрозу цунами после землетрясения

Толчки достигли магнитуды 7,7

30 марта 2025, 20:59, ИА Амител

Волна / Фото: unsplash.com / Matt Paul Catalano

У берегов Тонга в Океании после землетрясения объявили угрозу цунами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на геологическую службу США (USGS).

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Тонга. Толчки зарегистрировали в 12:18 UTC (19:18 по времени Барнаула) в 90,5 км к юго-востоку от города Пангаи на островах Хаапай. В нем проживает примерно 1,7 тысячи человек.

Американское национальное управление океанических и атмосферных исследований предупредило, что волны цунами возможны в радиусе до 300 км от эпицентра толчков. Информация о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.