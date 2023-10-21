У части барнаульцев ограничили подачу тепла и горячей воды из-за аварии
Устранить поломку планируют к 20:00
21 октября 2023, 15:21, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Три бригады специалистов устраняют дефект трубопровода на улице Георгия Исакова в Барнауле, сообщили в телеграм-канале СГК.
Из-за этого у части жителей Дальних Черемушек наблюдается временное снижение параметров подачи отопления и горячей воды, отметили в компании. В комментариях при этом люди отмечают, что горячей воды и тепла в их квартирах нет вообще.
Рабочие тем временем устраняют поломку. В общей сложности они заменят два с половиной метра трубы. Работы завершат до 20:00.
16:06:12 21-10-2023
Ни отопления, ни воды нет с утра! Сколько можно! пару дней назад было тоже самое!!