У части барнаульцев ограничили подачу тепла и горячей воды из-за аварии

На месте работают специалисты

19 октября 2023, 10:57, ИА Амител

Фото: pxhere.ru

Коммунальная авария произошла на теплосети в районе дома № 209 по улице Георгия Исакова в Барнауле. У жителей Дальних Черемушек может наблюдаться снижение параметров подачи тепла и горячей воды, сообщили в СГК.

На месте работают две бригады специалистов, чуть позже к ним присоединится бригада сварщиков, когда будет подготовлено рабочее место. Всего дефект устраняют 15 человек на семи единицах техники.