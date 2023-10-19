У части барнаульцев ограничили подачу тепла и горячей воды из-за аварии
На месте работают специалисты
19 октября 2023, 10:57, ИА Амител
Фото: pxhere.ru
Коммунальная авария произошла на теплосети в районе дома № 209 по улице Георгия Исакова в Барнауле. У жителей Дальних Черемушек может наблюдаться снижение параметров подачи тепла и горячей воды, сообщили в СГК.
На месте работают две бригады специалистов, чуть позже к ним присоединится бригада сварщиков, когда будет подготовлено рабочее место. Всего дефект устраняют 15 человек на семи единицах техники.
"В период производства работ в домах жителей микрорайона Дальние Черемушки может наблюдаться временное снижение параметров подаваемого ресурса. Завершить замену поврежденного участка теплосети планируется к 20:00", – отметили в компании.
15:07:59 19-10-2023
СГКшники только цены вздувать умеют хорошо... всё лето чёта ковырялись, зима ещё не наступила, а у них уже порыв...