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У части барнаульцев ограничили подачу тепла и горячей воды из-за аварии

На месте работают специалисты

19 октября 2023, 10:57, ИА Амител

Фото: pxhere.ru
Фото: pxhere.ru

Коммунальная авария произошла на теплосети в районе дома № 209 по улице Георгия Исакова в Барнауле. У жителей Дальних Черемушек может наблюдаться снижение параметров подачи тепла и горячей воды, сообщили в СГК.

На месте работают две бригады специалистов, чуть позже к ним присоединится бригада сварщиков, когда будет подготовлено рабочее место. Всего дефект устраняют 15 человек на семи единицах техники.  

"В период производства работ в домах жителей микрорайона Дальние Черемушки может наблюдаться временное снижение параметров подаваемого ресурса. Завершить замену поврежденного участка теплосети планируется к 20:00", – отметили в компании.

Барнаул коммунальная авария Водоснабжение

Комментарии 1

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Гость

15:07:59 19-10-2023

СГКшники только цены вздувать умеют хорошо... всё лето чёта ковырялись, зима ещё не наступила, а у них уже порыв...

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