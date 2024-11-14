У каждого пятого – преддиабет. Как остановить развитие страшной "сладкой" болезни?
Главный эндокринолог региона дала доступные каждому советы, которые помогут не допустить развитие сахарного диабета
14 ноября 2024, 07:15, ИА Амител
14 ноября – Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Эту болезнь называют одной из самых опасных неинфекционных пандемий XXI века. Заболевание возникает не просто так. Ему предшествует пограничное состояние – преддиабет, с которым человек может жить очень долго, даже не догадываясь об этом. Но лучше о нем знать. Ведь если диабет на сегодняшний день считается неизлечимым заболеванием, то стадию преддиабета можно "откатить" до состояния полного здоровья. Разбираемся в нюансах с главным эндокринологом Алтайского края Аллой Вигель.
Что такое преддиабет?
Это нарушение углеводного обмена в организме, пограничное состояние между нормой и истинным сахарным диабетом 2-го типа.
Существует два варианта:
1. Нарушенная гликемия натощак – если в норме сахар в крови у взрослого 3,3-5,5 ммоль/л, то при нарушенной гликемии натощак он повышается до уровня 5,6-6,1 ммоль/л в капиллярной крови или до 6,1-7,0 ммоль/л – в венозной.
2. Нарушение толерантности к глюкозе. Ее можно выявить с помощью специального теста, когда через два часа после приема глюкозы ее уровень в крови повышается до 7,8-11 ммоль/л.
Как часто встречается преддиабет?
По статистике, он есть у каждого пятого человека. Причем сами люди об этом часто даже не подозревают. Данные были получены в ходе исследований по всему миру, благодаря тому, что анализ уровня глюкозы крови входит во все самые распространенные скрининговые программы обследований для взрослых и детей.
"Самое печальное, что около 11% всех людей с преддиабетом ежегодно приобретают статус истинных диабетиков. Преддиабет – это бомба, которая может рвануть в любой момент. Иногда он скрытно протекает годами. Но порой достаточно, например, простудного заболевания с резким снижением иммунитета или серьезного стресса, чтобы углеводный обмен резко перешел в форму хронической неизлечимой патологии", – предупредила Алла Вигель.
Чем опасен преддиабет?
Тем, что рано или поздно он может стать истинным диабетом. А еще физические разрушения в организме начинают происходить уже на этом этапе. В первую очередь, высокий уровень сахара крови становится источником повреждения сосудов, буквально разъедая их изнутри.
А вообще, тяжелейшие состояния сахарного диабета – это поражения глаз вплоть до слепоты, поражение почек вплоть до развития хронической почечной недостаточности (по статистике, половина пациентов на гемодиализе – из-за сахарного диабета), диабетическая стопа – язвенно-некротическое поражение костей и суставов, при котором часто приходится ампутировать конечность, инсульты, инфаркты, ишемическая болезнь сердца.
"Диабет – это крайне неблагоприятный фон для любой другой патологии. Например, у пациента без диабета при инсульте в три раза больше шансов выжить. Диабет утяжеляет течение любого другого заболевания", – напомнила врач.
Почему развиваются преддиабет и диабет?
Всему виной бережливый генотип, который сформировался у человека в процессе эволюции: когда-то он помог нам выжить, но сейчас при изменившемся образе жизни мы от него страдаем.
В борьбе с постоянным голодом в генотипе первобытных людей закреплялись программы, помогающие копить энергию про запас. Сейчас голода нет. Наоборот – еды много, а физической активности мало, но заложенные когда-то алгоритмы продолжают работать. Чем больше в жизни человека появляется факторов избытка энергопотребления, тем сильнее у него развивается инсулинорезистентность, то есть невосприимчивость клеток и тканей к действию гормона инсулина, ответственного за обмен глюкозы в организме.
Ситуация-парадокс: организм вырабатывает инсулина все больше и больше, но гормон при этом становится все более неэффективным при доставке глюкозы – основного источника энергии – в клетки.
Факторы избыточного энергопотребления:
1. Избыточный вес или ожирение.
2. Объем талии – более 80 см у женщин и более 94 см у мужчин. Он бывает при так называемом висцеральном ожирении, когда жир накапливается в области большого сальника брюшной полости и располагается рядом с жизненно важными органами брюшной полости.
3. Несбалансированное питание с преобладанием сладостей, животных жиров, фастфуда, дефицит овощей и фруктов.
4. Малоподвижный образ жизни.
5. Возраст старше 45 лет – когда замедляются метаболические процессы в организме. Впрочем, врач обратила внимание на тенденцию последних лет: очень часто сахарный диабет 2-го типа стал диагностироваться и у детей. Поэтому избыточное энергопотребление необходимо контролировать в любом возрасте.
Алла Вигель также добавила к этому списку наличие таких патологий, как наследственность по диабету 2-го типа, гестационный диабет во время беременности у женщин, синдром поликистозных яичников, обструктивное апноэ сна (внезапная остановка дыхания во сне), артериальная гипертензия и любые сердечно-сосудистые заболевания.
"Если у вас есть даже один или тем более несколько из этих факторов риска, очень вероятно, что вы уже живете в состоянии преддиабета. Если, к счастью, еще нет – вам обязательно нужно регулярно контролировать сахар в крови. Сделать это можно совершенно спокойно во время ежегодных профосмотров или в рамках диспансеризации – тестирование глюкозы натощак входит в обязательный минимум этих программ", – напомнила врач.
Если преддиабет обнаружен – что делать?
Преддиабет можно победить. Причем просто: изменив образ жизни и питания.
Во-первых, необходимо снизить массу тела до нормы. А для этого – ограничить сладости, животные жиры, трансжиры, фастфуд, газированные напитки – вообще всю вредную еду. Обогатить рацион свежими овощами и фруктами, цельнозерновыми продуктами, нежирными сортами мяса, рыбой.
Физические нагрузки – это то, без чего с преддиабетом вам не справиться, будьте к этому также готовы.
В качестве примера эффективности подобных мероприятий доктор рассказала о так называемом "эффекте Кубы". Когда Кубинская Республика перестала получать финансовую помощь со стороны Советского Союза, рацион питания в стране сильно упростился, а население большей частью пересело на велосипеды. В итоге в последующие годы вместе с проблемой ожирения в несколько раз снизились и показатели преддиабета и диабета 2-го типа.
А есть лекарства от преддиабета?
"В некоторых случаях может в качестве дополнительной поддержки назначаться специальный препарат. Однако самый большой плюс преддиабета в том, что вы эффективно можете вернуться в состояние здоровья всего лишь изменив свои привычки и образ жизни. С истинным диабетом так никогда не получится", – предупредила Алла Вигель.
Сколько времени займет борьба с преддиабетом?
Все индивидуально и зависит от начальных исходных данных человека, того, насколько он готов вкладываться в свое здоровье. Основной критерий – возврат к нормальной массе тела.
Напомним, что индекс массы тела рассчитывается по формуле: ИМТ = вес/рост в квадрате. Показатели нормы варьируются в пределах числовых значений 18,5-25,0. Это то, к чему необходимо стремиться.
"Важно понимать: если преддиабет однажды у вас уже был, значит, вы в целом к нему предрасположены. Поэтому, даже вернувшись к здоровому состоянию, вам придется и далее ответственно относиться к своему питанию и образу жизни, чтобы не запустить снова патологический процесс", – напомнила врач.
08:06:48 14-11-2024
посмотрите, чем питаются студенты- это же ужас, а не еда: обязательно энергетик+ снеки, батончики, чипсы. и это не от безденежья, потому как за эти деньги можно найти менее ядовитую дрянь уже похожую на еду.
09:12:53 14-11-2024
Элен без ребят (08:06:48 14-11-2024) посмотрите, чем питаются студенты- это же ужас, а не еда: об... лучше посмотрите сколько студентов в службах доставки бегает, они двигаются за тех, кто мог просто до магазина дойти. Сколько машин во дворах стоит - всем надо припарковаться поближе к подъезду, чтоб лишнего не пройти. Копать грядки - это анархизм, не модно, модно ходить в фитнес-клуб, но на него денег нет. Ну и то что дети в гаджетах, а не на улице в футбол гоняют - вот и привычка.
16:16:29 14-11-2024
Гость (09:12:53 14-11-2024) лучше посмотрите сколько студентов в службах доставки бегает... ничего хорошего. такие кардионагрузки и плохое питание - после 40 они умрут просто, да и всё
09:38:36 14-11-2024
Элен без ребят (08:06:48 14-11-2024) посмотрите, чем питаются студенты- это же ужас, а не еда: об... ....вторая часть вопроса - приучить население к таблеткам. посмотрите на фармпроизводство. какие были обороты 20 - 30 лет назад и какие на сегодняшний день. в разы выросло. народ употребляет лекарство ни на что не взирая. у каждого с собой по 2-3 препарата , которые он не принимает а уже просто ест. последствия после этого так же малоприятны.....
12:15:05 14-11-2024
вторая часть вопроса - приучить население к таблеткам.------- О! В точку! И ведь ни один учоооный не заикнулся об их вреде) масло, хлеб, молоко и т. д. вредно! Таблетки - нет!)
12:31:34 14-11-2024
все просто
1. ввести госты. Нет госта товар конфискуется и уничтожается на полигоне
2. все виды сладостей запретить. Оставить только дорогие виды из натурального шоколада и продавать их в специальных государственных магазинах
3. работать с населением. Если студент жрет постоянно фастфуд его должны вызвать в деканат и предупредить о том что если подобное повториться его отчислят
13:38:31 14-11-2024
да жрать вы прекратите в таких количествах! как не в себя, все сладкое, булки, кашка манная да с маслицем.. сгоняйте с себя сальные отложения. Хотя бы минимально шевелите своими булками. У стройных людей диабета этого типа не бывает. А сейчас, в любой фитнес клуб зайдите, это же форменный паноптикум. Столько опомнившихся толстяков вы не увидите нигде. Ваши десятки килограммов не за ночь нарастают, вы их годами нажираете.
14:07:12 14-11-2024
Гость (13:38:31 14-11-2024) да жрать вы прекратите в таких количествах! как не в себя, в... Откуда такой предрассудок про отсутствие диабета у стройных людей? У меня подруга стройная, и никогда не была полненькой. С детства диабет, ходит со шприц-ручкой с инсулином. Коллега парень, худой, высокий, та же самая ситуация. А вы все сваливаете на тех, кто по вашему объедается. А ничего что у людей, может быть элементарно, плохая наследственность по диабету.
14:20:37 14-11-2024
Гость (14:07:12 14-11-2024) Откуда такой предрассудок про отсутствие диабета у стройных ... у вашей подруги другой диабет. Вы невнимательно прочитали причины возникновения диабета 2 типа. И опять перепутали жирных с истинно больными людьми, которые как раз в большинстве худые. У моей родственницы - маленькой стройняшки диабет 1 типа, тоже со шприцом живет. А у жирного пивососа-соседа - диабет 2 типа, от которого он (кажется) излечился, бросив пить и обжираться. И вам, леди, нужно не обманывать себя, а бросать пить и жрать, иначе "гормоны и широкая кость" станут настоящими гормональными нарушениями
14:30:22 14-11-2024
Гость (14:07:12 14-11-2024) Откуда такой предрассудок про отсутствие диабета у стройных ... в статье речь про 2 тип, это как раз наедаемый вариант... а ваши знакомые, с детства, - 1 тип сд. Они, вероятно, с детства привыкли диеты придерживаться, и у них как раз наследственность и все такое.
14:16:23 14-11-2024
5 администрация должна обязать во всех гос учреждениях повесить табличку "фастфуд запрещен! У нас только здоровая еда" и обязать следить за исполнением
16:21:14 14-11-2024
Как остановить развитие страшной "сладкой" болезни? При наличии денег, поехать и вылечиться в Китае. Там дешевле всего.