У каждого пятого – преддиабет. Как остановить развитие страшной "сладкой" болезни?

Главный эндокринолог региона дала доступные каждому советы, которые помогут не допустить развитие сахарного диабета

14 ноября 2024, 07:15, ИА Амител

Иллюстрация к материалу создана при помощи нейросети Dall-E

14 ноября – Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Эту болезнь называют одной из самых опасных неинфекционных пандемий XXI века. Заболевание возникает не просто так. Ему предшествует пограничное состояние – преддиабет, с которым человек может жить очень долго, даже не догадываясь об этом. Но лучше о нем знать. Ведь если диабет на сегодняшний день считается неизлечимым заболеванием, то стадию преддиабета можно "откатить" до состояния полного здоровья. Разбираемся в нюансах с главным эндокринологом Алтайского края Аллой Вигель.

Что такое преддиабет?

Это нарушение углеводного обмена в организме, пограничное состояние между нормой и истинным сахарным диабетом 2-го типа.

Существует два варианта:

1. Нарушенная гликемия натощак – если в норме сахар в крови у взрослого 3,3-5,5 ммоль/л, то при нарушенной гликемии натощак он повышается до уровня 5,6-6,1 ммоль/л в капиллярной крови или до 6,1-7,0 ммоль/л – в венозной.

2. Нарушение толерантности к глюкозе. Ее можно выявить с помощью специального теста, когда через два часа после приема глюкозы ее уровень в крови повышается до 7,8-11 ммоль/л.

Как часто встречается преддиабет?

По статистике, он есть у каждого пятого человека. Причем сами люди об этом часто даже не подозревают. Данные были получены в ходе исследований по всему миру, благодаря тому, что анализ уровня глюкозы крови входит во все самые распространенные скрининговые программы обследований для взрослых и детей.

"Самое печальное, что около 11% всех людей с преддиабетом ежегодно приобретают статус истинных диабетиков. Преддиабет – это бомба, которая может рвануть в любой момент. Иногда он скрытно протекает годами. Но порой достаточно, например, простудного заболевания с резким снижением иммунитета или серьезного стресса, чтобы углеводный обмен резко перешел в форму хронической неизлечимой патологии", – предупредила Алла Вигель.

Чем опасен преддиабет?

Тем, что рано или поздно он может стать истинным диабетом. А еще физические разрушения в организме начинают происходить уже на этом этапе. В первую очередь, высокий уровень сахара крови становится источником повреждения сосудов, буквально разъедая их изнутри.

А вообще, тяжелейшие состояния сахарного диабета – это поражения глаз вплоть до слепоты, поражение почек вплоть до развития хронической почечной недостаточности (по статистике, половина пациентов на гемодиализе – из-за сахарного диабета), диабетическая стопа – язвенно-некротическое поражение костей и суставов, при котором часто приходится ампутировать конечность, инсульты, инфаркты, ишемическая болезнь сердца.

"Диабет – это крайне неблагоприятный фон для любой другой патологии. Например, у пациента без диабета при инсульте в три раза больше шансов выжить. Диабет утяжеляет течение любого другого заболевания", – напомнила врач.

Почему развиваются преддиабет и диабет?

Всему виной бережливый генотип, который сформировался у человека в процессе эволюции: когда-то он помог нам выжить, но сейчас при изменившемся образе жизни мы от него страдаем.

В борьбе с постоянным голодом в генотипе первобытных людей закреплялись программы, помогающие копить энергию про запас. Сейчас голода нет. Наоборот – еды много, а физической активности мало, но заложенные когда-то алгоритмы продолжают работать. Чем больше в жизни человека появляется факторов избытка энергопотребления, тем сильнее у него развивается инсулинорезистентность, то есть невосприимчивость клеток и тканей к действию гормона инсулина, ответственного за обмен глюкозы в организме.

Ситуация-парадокс: организм вырабатывает инсулина все больше и больше, но гормон при этом становится все более неэффективным при доставке глюкозы – основного источника энергии – в клетки.

Факторы избыточного энергопотребления:

1. Избыточный вес или ожирение.

2. Объем талии – более 80 см у женщин и более 94 см у мужчин. Он бывает при так называемом висцеральном ожирении, когда жир накапливается в области большого сальника брюшной полости и располагается рядом с жизненно важными органами брюшной полости.

3. Несбалансированное питание с преобладанием сладостей, животных жиров, фастфуда, дефицит овощей и фруктов.

4. Малоподвижный образ жизни.

5. Возраст старше 45 лет – когда замедляются метаболические процессы в организме. Впрочем, врач обратила внимание на тенденцию последних лет: очень часто сахарный диабет 2-го типа стал диагностироваться и у детей. Поэтому избыточное энергопотребление необходимо контролировать в любом возрасте.

Алла Вигель также добавила к этому списку наличие таких патологий, как наследственность по диабету 2-го типа, гестационный диабет во время беременности у женщин, синдром поликистозных яичников, обструктивное апноэ сна (внезапная остановка дыхания во сне), артериальная гипертензия и любые сердечно-сосудистые заболевания.

"Если у вас есть даже один или тем более несколько из этих факторов риска, очень вероятно, что вы уже живете в состоянии преддиабета. Если, к счастью, еще нет – вам обязательно нужно регулярно контролировать сахар в крови. Сделать это можно совершенно спокойно во время ежегодных профосмотров или в рамках диспансеризации – тестирование глюкозы натощак входит в обязательный минимум этих программ", – напомнила врач.

Если преддиабет обнаружен – что делать?

Преддиабет можно победить. Причем просто: изменив образ жизни и питания.

Во-первых, необходимо снизить массу тела до нормы. А для этого – ограничить сладости, животные жиры, трансжиры, фастфуд, газированные напитки – вообще всю вредную еду. Обогатить рацион свежими овощами и фруктами, цельнозерновыми продуктами, нежирными сортами мяса, рыбой.

Физические нагрузки – это то, без чего с преддиабетом вам не справиться, будьте к этому также готовы.

В качестве примера эффективности подобных мероприятий доктор рассказала о так называемом "эффекте Кубы". Когда Кубинская Республика перестала получать финансовую помощь со стороны Советского Союза, рацион питания в стране сильно упростился, а население большей частью пересело на велосипеды. В итоге в последующие годы вместе с проблемой ожирения в несколько раз снизились и показатели преддиабета и диабета 2-го типа.

А есть лекарства от преддиабета?

"В некоторых случаях может в качестве дополнительной поддержки назначаться специальный препарат. Однако самый большой плюс преддиабета в том, что вы эффективно можете вернуться в состояние здоровья всего лишь изменив свои привычки и образ жизни. С истинным диабетом так никогда не получится", – предупредила Алла Вигель.

Сколько времени займет борьба с преддиабетом?

Все индивидуально и зависит от начальных исходных данных человека, того, насколько он готов вкладываться в свое здоровье. Основной критерий – возврат к нормальной массе тела.

Напомним, что индекс массы тела рассчитывается по формуле: ИМТ = вес/рост в квадрате. Показатели нормы варьируются в пределах числовых значений 18,5-25,0. Это то, к чему необходимо стремиться.

"Важно понимать: если преддиабет однажды у вас уже был, значит, вы в целом к нему предрасположены. Поэтому, даже вернувшись к здоровому состоянию, вам придется и далее ответственно относиться к своему питанию и образу жизни, чтобы не запустить снова патологический процесс", – напомнила врач.