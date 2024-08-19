Его ввели для оптимизации работы предприятия

19 августа 2024, 12:20, ИА Амител erid: LjN8KN86w

Ноутбук. Девушка. Онлайн-оплата / Фото: freepik.com

С 14 августа 2024 года абоненты барнаульского водоканала могут обращаться по вопросам водоснабжения по двум номерам: основному 500-101 и дополнительному 202-200.

Резервный номер ввели для повышения качества обслуживания абонентов и обеспечения постоянной связи с водоканалом.

"Главная задача резервного номера – не потерять ни один звонок и всегда быть на связи с абонентами", – говорит коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.Кроме того, жители и организации могут воспользоваться электронными сервисами или обратиться в центр обслуживания абонентов. Например, показания счетчиков можно передать через мобильное приложение "РВК.Услуги", сайт водоканала или "Систему Город".

Юридические лица могут передать информацию через личный кабинет, систему электронного документооборота или по электронной почте куратора.

Для тех, кто предпочитает личное общение, работает офис обслуживания абонентов по адресу проспект Калинина, 116. Записаться на прием можно на сайте компании или по телефонам контакт-центра: 500-101 и 202-200.

ООО "Барнаульский Водоканал"

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