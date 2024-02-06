У короля Великобритании Карла III обнаружили рак

На время врачи посоветовали ему ограничить публичные мероприятия

06 февраля 2024, 07:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/977982

У британского короля Карла III обнаружили рак. Об этом сказано в заявлении Букингемского дворца.

Ранее он проходил медицинские обследования, связанные с увеличением простаты. Во время этих процедур врачи обнаружили у него рак. При этом отмечается, что речь идет не о раке простаты.

Карл III уже начал лечение. На время врачи порекомендовали ему ограничить участие в публичных мероприятиях.

В течение месяца после операции на простату король не будет выполнять публичных обязанностей.