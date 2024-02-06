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У короля Великобритании Карла III обнаружили рак

На время врачи посоветовали ему ограничить публичные мероприятия

06 февраля 2024, 07:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/977982
Фото: pxhere.com/ru/photo/977982

У британского короля Карла III обнаружили рак. Об этом сказано в заявлении Букингемского дворца. 

Ранее он проходил медицинские обследования, связанные с увеличением простаты. Во время этих процедур врачи обнаружили у него рак. При этом отмечается, что речь идет не о раке простаты.

Карл III уже начал лечение. На время врачи порекомендовали ему ограничить участие в публичных мероприятиях.

В течение месяца после операции на простату король не будет выполнять публичных обязанностей.

Политика

Комментарии 6

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Гость

08:50:30 06-02-2024

Ну ждем...Щас начнут западники трубить, что это наш ВВП виноват ))))))))))))))

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Гость

09:13:05 06-02-2024

Да и пёс с ним.

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Гость

09:22:29 06-02-2024

Карма англичанам. Нечего гадить России.

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Гость

10:27:47 06-02-2024

Операция "Отход". Скажут, типа, умер. А сам будет доживать где-нибудь на острове. А неважные "вакцинаторы" типа попова будут отдуваться.

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Гость

11:44:20 06-02-2024

хорошо, что от англичан не скрывают состояние здоровья их короля. хорошо, что от россиян тоже это не скрывают

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Дима

14:08:55 06-02-2024

Очень важная новость для жителей Алтайского края.

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