У короля Великобритании Карла III обнаружили рак
На время врачи посоветовали ему ограничить публичные мероприятия
06 февраля 2024, 07:36, ИА Амител
Фото: pxhere.com/ru/photo/977982
У британского короля Карла III обнаружили рак. Об этом сказано в заявлении Букингемского дворца.
Ранее он проходил медицинские обследования, связанные с увеличением простаты. Во время этих процедур врачи обнаружили у него рак. При этом отмечается, что речь идет не о раке простаты.
Карл III уже начал лечение. На время врачи порекомендовали ему ограничить участие в публичных мероприятиях.
В течение месяца после операции на простату король не будет выполнять публичных обязанностей.
08:50:30 06-02-2024
Ну ждем...Щас начнут западники трубить, что это наш ВВП виноват ))))))))))))))
09:13:05 06-02-2024
Да и пёс с ним.
09:22:29 06-02-2024
Карма англичанам. Нечего гадить России.
10:27:47 06-02-2024
Операция "Отход". Скажут, типа, умер. А сам будет доживать где-нибудь на острове. А неважные "вакцинаторы" типа попова будут отдуваться.
11:44:20 06-02-2024
хорошо, что от англичан не скрывают состояние здоровья их короля. хорошо, что от россиян тоже это не скрывают
14:08:55 06-02-2024
Очень важная новость для жителей Алтайского края.