Рассказываем, какой уход там дают пожилым людям

14 июня 2023, 10:15, ИА Амител LjN8KWWCw

Пенсионер. Уход / Фото: Freepik

Мама – первое и главное слово в каждой судьбе. Мама заботится о нас и когда мы совсем крошки и просто не выживем без ее помощи, и когда мы уже взрослые, и нам просто нужна родительская забота. А потом мама становится бабушкой, и помогает уже с нашими детьми. И наш святой долг помочь маме, когда уже она не в силах позаботиться о себе. И даже если у нас самих, бывает, не хватает времени, мы можем обратиться к профессионалам. Тем, кто будет относиться к маме и папе, бабушке и дедушке, как к своим. Именно по такому принципу работает новый пансионат в Барнауле. Он так и называется "Бабушки и дедушки".

Что это за пансионат?

"Бабушки и дедушки" – комфортный и современный пансионат для пожилых людей. Он расположен на улице Малахова, 118б, недалеко от пересечения с Павловским трактом. Сюда легко добраться на общественном транспорте, при этом сам пансионат стоит в отдалении от дороги, так что здесь тихо и спокойно.

Пансионат новый, его открыли только 15 мая 2023 года. А потому здесь очень чисто и современно. Но новое только мебель и оборудование, а вот все сотрудники и методики ухода за пожилыми – опытные и проверенные.

Здесь с радостью принимают и заботятся о людях в возрасте, которые:

нуждаются в послеоперационной реабилитации;

столкнулись с нарушениями когнитивных способностей (деменцией);

утратили возможность к самообслуживанию;

хотят найти себе компанию и разнообразить досуг;

имеют проблемы с сердечно-сосудистой, нервной системой или другие проблемы со здоровьем;

нуждаются в уходе во время командировки или отпуска своих родственников.





















Пансионат "Бабушки и дедушки" / Фото предоставлено компанией

Так, понятно, и какой уход здесь обеспечат моей маме/ бабушке?

"Бабушки и дедушки" – это не просто профильное учреждение, где о ваших родных будут заботиться. Это место, где им будет интересно и даже весело в кругу сверстников и с классной командой людей, обеспечивающих уход.

Итак, что предлагает пансионат:

Комфортное размещениеЗдесь нет тесных комнат. Размещение максимум до трех человек. Можно поселить вашего близкого и в одноместный номер. Пансионат оборудован для маломобильных пожилых, между этажами есть лифт. Уход и наблюдение 24/7Ваши родные будут под постоянным наблюдением. Работники пансионата следят не только за общим размещением, но и конкретными показателями здоровья. Гигиенические и все остальные процедуры – по четкому графику. Чистота – важнейшее правило пансионата. Сбалансированное питаниеПожилые люди не могут питаться как все, им необходима диета и сбалансированное по возрасту меню. Кормят здесь вкусно и сытно. Возможна и индивидуальная программа питания под потребности каждого постояльца. Организация досугаПансионат – это вообще не скучно. Для бабушек и дедушек здесь разработали целую досуговую программу. Различные мероприятия – интеллектуальные, спортивные, творческие, командные – сделают жизнь пожилых людей интересной. А еще это позволяет восстанавливать когнитивные функции и двигательную активность. Прогулки на свежем воздухеДля прогулок здесь специальная оборудованная зеленая территория с беседкой и лавочками. Приветливый персоналВот что особенно важно – так это люди, которые будут находиться рядом с вашими родными. В пансионате профессиональный и дружелюбный персонал, который относится с уважением к постояльцам и их родным. Сотрудники всегда находят общий язык с пожилыми людьми. Легкое заселениеВсе документы по размещению готовятся заранее. Вам не придется сидеть в коридоре с чемоданами. А если нужна спецперевозка – помогут ее организовать. Кстати, перед заселением вы можете прийти на экскурсию и все лично посмотреть. Встречи с роднымиПриезжать в гости можно будет в любое время. При необходимо работники пансионата организуют телефонный или видеозвонок и расскажут о состоянии здоровья постояльца. Очень удобно, если вы живете не в Барнауле или куда-то уехали.

















Пансионат "Бабушки и дедушки" / Фото предоставлено компанией

Все-таки немного боязно вот так увезти из дома родного человека

Не переживайте, здесь о нем прекрасно позаботятся. Он будет сыт, в чистоте, под постоянным присмотром. А вы сможете навещать, когда захотите. Главное, что здесь всегда будет с кем пообщаться.

В пансионате есть все, что необходимо для удобства пожилых людей и инвалидов с различными заболеваниями и спокойствия близких. Бабушки и дедушки не будут чувствовать себя обузой, нагружать себя домашними делами, например, стиркой или готовкой. У них будет время на хобби, чтение, прогулки.

А сколько это стоит? Дорого, наверное?

Да, не дешево. Но здесь все новое и свежее, пожилые люди получают достойный уход, полноценное четырехразовое питание, живут в комфортных номерах с туалетом и душем, уход и поддержка. И оно того стоит.

Пансионат "Бабушки и дедушки"

Барнаул, ул. Малахова, 118Б

Тел.: +7 (3852) 99-16-61, +7 (3852) 99-60-06, +7 (964) 086-1661

Электронная почта: pansionat22@mail.ru

Сайт pansionat22.ru

ООО "Пансионат22"

Реклама