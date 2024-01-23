У ООН появился счет в Совкомбанке
Организация открыла его, чтобы принимать платежи из России
23 января 2024, 07:38, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Организация Объединенных Наций открыла собственный счет в Совкомбанке. Об этом рассказали в пресс-службе кредитной организации.
Банк обратился в казначейство США, чтобы получить специальную лицензию, разрешающую вносить взносы в долларах в различные фонды.
"До получения лицензии ООН по просьбе Совкомбанка открыла счет в одном из российских банков и впервые начала проводить расчеты в рублях", – пояснили в банке.
Отмечается, что счет необходим, чтобы Россия могла вносить платежи в рамках финансовой инициативы по окружающей среде (UNEP FI).
10:17:50 23-01-2024
ООН изначально задумывалась как колыбель глобального государства. Трамплин для проникновения в страны и лишения их суверенитета через некоммерческие организации и специальных кураторов -советников по развитию. ООН финансируют хозяева денег и их цель далеко не мир и согласие во всем мире.