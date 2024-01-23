У ООН появился счет в Совкомбанке

Организация открыла его, чтобы принимать платежи из России

23 января 2024, 07:38, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Организация Объединенных Наций открыла собственный счет в Совкомбанке. Об этом рассказали в пресс-службе кредитной организации.

Банк обратился в казначейство США, чтобы получить специальную лицензию, разрешающую вносить взносы в долларах в различные фонды.

"До получения лицензии ООН по просьбе Совкомбанка открыла счет в одном из российских банков и впервые начала проводить расчеты в рублях", – пояснили в банке.

Отмечается, что счет необходим, чтобы Россия могла вносить платежи в рамках финансовой инициативы по окружающей среде (UNEP FI).