У основателя "МММ" Сергея Мавроди не нашлось наследников
С 2018 года наследственное дело так и не было открыто
10 марта 2025, 14:35, ИА Амител
У основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди не нашлось наследников. Как сообщает РИА Новости, об этом свидетельствуют полученные редакцией документы.
Согласно закону, наследство можно открыть в течение полугода со дня смерти наследодателя. Если за этот период его не откроют, то претендентам на наследство потребуется обращаться с заявлением в суд для восстановления срока.
Согласно документам, со дня смерти Мавроди, 26 марта 2018 года, никто так и не открыл наследственное дело. В прошлом году сообщалось, что он оставил после себя более 1,6 млрд долгов.
Напомним, что Мавроди родился 11 августа 1955 года. АО "МММ" он основал в 1989 году. В 2003 году его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, а позднее приговорили к четырем с половиной годам тюремного заключения. Он вышел на свободу в 2007 году, после чего до смерти успел открыть несколько новых версий пирамиды.
14:44:31 10-03-2025
У пархатого долгов слишком много видимо ?
14:56:15 10-03-2025
У бедных нет родственников.
15:19:41 10-03-2025
...В прошлом году сообщалось, что он оставил после себя более 1,6 млрд долгов...
Ну, надо полагать, с мозгами у наследников всё в порядке.
16:08:46 10-03-2025
Кхм... (15:19:41 10-03-2025) ...В прошлом году сообщалось, что он оставил после себя боле... они отказались от долгов своего отца, от долгов которые он взял обманом у людей и не отдал
и за это попал в ад
это деяние падает на его род, карму так называемую и это страшная карма, но
наследник принявший эти долги на себя и обязавшейся их выплачивать из своей зарплаты 20 может 30 и дольше лет может всю его жизнь освобождает себя и своих детей от кармы, от родового проклятия пусть даже и платит по 10% от зарплаты но делает это по мере своих сил и регулярно и не отказывается от долга, признает что ему платить
А проклятие рода это скорее всего смерть детей или болезнь или еще че похлеще
Так что ошибку они совершают
16:39:21 10-03-2025
холмс (16:08:46 10-03-2025) они отказались от долгов своего отца, от долгов которые он в... ой, да иди ты в пень окаянный. Что за каша в голове. И эти люди ходят рядом со мной
15:55:03 10-03-2025
А Пушилин что?