У основателя "МММ" Сергея Мавроди не нашлось наследников

С 2018 года наследственное дело так и не было открыто

10 марта 2025, 14:35, ИА Амител

Сергей Мавроди / Фото: Шеметов Максим / ITAR-TASS

У основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди не нашлось наследников. Как сообщает РИА Новости, об этом свидетельствуют полученные редакцией документы.

Согласно закону, наследство можно открыть в течение полугода со дня смерти наследодателя. Если за этот период его не откроют, то претендентам на наследство потребуется обращаться с заявлением в суд для восстановления срока.

Согласно документам, со дня смерти Мавроди, 26 марта 2018 года, никто так и не открыл наследственное дело. В прошлом году сообщалось, что он оставил после себя более 1,6 млрд долгов.

Напомним, что Мавроди родился 11 августа 1955 года. АО "МММ" он основал в 1989 году. В 2003 году его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, а позднее приговорили к четырем с половиной годам тюремного заключения. Он вышел на свободу в 2007 году, после чего до смерти успел открыть несколько новых версий пирамиды.