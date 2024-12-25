У парка с террасой. Какие квартиры сейчас модно покупать и есть ли такие в Барнауле?

Эксперты рассказали, на что обратить внимание, если вы хотите не квадратные метры, а образ жизни

25 декабря 2024, 11:30, ИА Амител erid: 2W5zFGJEP7N

Новый комплекс "ЖеКа Павлов" в Барнауле / Иллюстрация предоставлена компанией "Селфстроит"

Что сегодня покупает современный горожанин, приобретая новую квартиру? Нет, не квадратные метры. Он покупает образ жизни. Так сейчас вам скажет почти любой риелтор, презентуя проекты новых и только строящихся домов комфорт-класса. Но как понять, что за образ жизни вы получите? Эксперты рассказали amic.ru, какие сейчас есть тренды, причем на реальном примере новостройки в Барнауле.

Среда для жизни, работы и отдыха

Современная квартира давно перестала отвечать только одному требованию – быть четырьмя стенами для сна и хранения вещей. Сегодня горожанин хочет, чтобы его дом и окружающая территория были местом и для отдыха, и для занятий спортом, и для развлечения детей, и даже для работы, говорит алтайский архитектор Любовь Пшеничкина.

В пример она приводит новый жилой комплекс "ЖеКа Павлов", который построят на Павловском тракте, рядом с торговым центром "Европа". Новый дом отвечает сразу нескольким современным трендам.

Развитая инфраструктура

"Сейчас человек хочет жить в районе, где уже все есть, чтобы не приходилось ездить в центр или куда-то еще. Чтобы рядом с домом можно было поужинать в ресторане, посмотреть кино, устроить шопинг. Инфраструктура должна быть здесь и сейчас", – отмечает руководитель отдела продаж компании "Селфстроит" Владислав Тюнин.

"ЖеКа" находится за торговыми центрами "Лето" и "Европа": общепит от попсового и молодежного до изысканного, остановки общественного транспорта, огромное количество магазинов, детские сады, школы, поликлиники, зоопарк, крупный ретейл – все рядом.

Новый комплекс "ЖеКа Павлов" в Барнауле / Иллюстрация предоставлена компанией "Селфстроит"

Квартира с террасой

Собственная терраса – мечта многих жителей многоэтажек. Поставить шезлонг, чтобы поваляться с книгой или позагорать, кресло и даже небольшие качели – посидеть-расслабиться. В теплое время года здесь можно завтракать и ужинать, зимой – поставить елочку и украсить террасу гирляндами. И в "ЖеКе" есть квартиры с террасами (кстати, с видом на закат). Но застройщик пошел дальше.

"Мы сделали несколько квартир на первом этаже с отдельными приватными территориями прямо на улице. Многие мечтают иметь хотя бы кусочек земли, но не могут или не хотят переезжать в частный дом. А тут у наших жильцов будет возможность поставить садовую мебель, разбить небольшой садик, и все это в комфорте городского жилья", – добавила Любовь Пшеничкина, которая выступила архитектором в этом проекте.

А еще тут есть квартира с отдельным входом. Это новое и пока пилотное решение для тех, кто хочет иметь свою уличную локацию. Квартира на первом этаже, у нее не только своя дверь прямо с улицы, но и небольшая терраса.

"Житель этой квартиры находится в эпицентре городской жизни, но при этом немного погружен в индивидуальность своего дома", – добавила Пшеничкина.

Новый комплекс "ЖеКа Павлов" в Барнауле / Иллюстрация предоставлена компанией "Селфстроит"

Зеленые зоны

Места для прогулок рядом с домом? Застройщики все активнее предлагают жилье с благоустроенной придомовой территорией, с деревьями, цветами, зелеными арт-объектами, подчеркивает архитектор Любовь Пшеничкина.

Территория у "ЖеКи", конечно, будет благоустроенной. Но "фишка" комплекса даже в не этом – всего в паре шагов уже в следующем году власти собираются разбить новый парк. Помните большой пустырь за "Европой"? Скоро здесь будет новая зеленая зона, которой так не хватало этой части Индустриального района.

Экологичность и рациональность

В Барнауле ограниченное количество участков под жилую многоэтажную застройку, если речь не идет о совсем новых районах, а о точечном возведении домов, то девелоперам достаются небольшие кусочки земли. Чтобы разместить там не только дом и парковку, но и качественную площадку для досуга жителей, застройщикам приходится изощряться в проектировании.

В "ЖеКе Павлове" вопрос с местом решили креативно – сделали двухуровневую спортивную площадку. Снизу – зона для занятия на тренажерах, сверху – баскетбольная площадка. Такое решение позволило не только максимально использовать полезное пространство, но и сделало нижний ярус почти круглогодичным. Заниматься тут можно и в дождь, и в снег.

Что же касается экологичности, то все чаще застройщики используют в создании детских площадок и зон отдыха "живое" сырье. Все площадки в этом комплексе – деревянные.

Новый комплекс "ЖеКа Павлов" в Барнауле / Иллюстрация предоставлена компанией "Селфстроит"

Органичное соседство

Рост цен на недвижимость в последние месяцы снова привел к росту спроса на малогабаритное жилье. Лучше сейчас купить небольшую квартиру, чем ждать еще неизвестно сколько, пока накопишь на большую. Но все равно людям хочется жить с комфортом, даже если речь не о бизнес-классе или больших площадях.

"Например, у нас на этаже самое большое – по пять квартир, соседи не будут друг другу мешать. Тем более что все велосипеды, коляски и самокаты будут в специальных помещениях на первом этаже – просторных колясочных", – отметила Любовь Пшеничкина.

Не будет здесь и много маленьких квартир. Конечно, однокомнатные от 30 "квадратов" тут есть, что делает "ЖеКу" доступным для молодых и начинающих. Но много и двух, трех- и четырехкомнатных вариантов, уже для семей с детьми. Причем кухни почти везде – отдельные комнаты.

Новый комплекс "ЖеКа Павлов" в Барнауле / Иллюстрация предоставлена компанией "Селфстроит"

Стильные фасады

Вот чем барнаульца уже не удивить, так это разнообразием фасадных решений. Многие дома в краевой столице в плане материалов и цветов – уникальные. "ЖеКа" тоже особенный – дом выполнен в трех материалах: клинкерный кирпич, стеклофиброволокно и cтеклофибробетон. И он будет визуально меняться при разной погоде.

"Каждому хочется, чтобы его дом выглядел по-особенному. Наш дом именно такой – его видно издалека, а вблизи можно разглядеть необычный микрорельеф", – добавила архитектор.

Новый комплекс "ЖеКа Павлов" в Барнауле / Иллюстрация предоставлена компанией "Селфстроит"

Дизайнерские МОПы

Подъезды в современных домах и подъездами-то теперь не назвать. Во всяком случае в домах комфорт- и бизнес-класса. Теперь это места общественного пользования (МОП). И пользоваться там есть чем: диваны для ожидания курьера или гостей, просторные холлы со стильной подсветкой. А в "ЖеКе" – даже лестницы дизайнерские.

"В наших МОПах открытые потолки глубокого синего цвета с диско-шарами, без надоевшего "армстронга" (плиточный полоток. – Прим. ред.). Очень много теплой уютной подсветки, есть диваны, где можно посидеть, почитать книги, тут же взятые в кроссбукинге, а на ступенях лестницы – мотивирующие надписи. Наш "ЖеКа" – парень с душой", – рассказала архитектор-дизайнер интерьера Влада Хайкина.

Новый комплекс "ЖеКа Павлов" в Барнауле / Иллюстрация предоставлена компанией "Селфстроит"

Ремонт от застройщика

Как правило, сейчас застройщики отдают квартиры без ремонта. С одной стороны, это даже и лучше. Каждый сам под себя выбирает цвета и решения. С другой стороны, этот ремонт еще потом надо сделать. Время, подбор и закуп строительных материалов, поиски хорошей бригады, но главное – что придумать, какой дизайн сейчас в моде?

И вот еще один тренд – квартира с ремонтом от застройщика. Специалисты разработали для "ЖеКи Павлова" четыре варианта дизайна: два – в экономклассе и два – в премиум. Заезжай и живи.

Выгодная инвестиция

А вот вложение денег в недвижимость – это уже даже не тренд, это проверенная годами инвестиция.

"Недвижимость – это актив, который будет востребован в любое время. В период таких вот кризисов, когда цены растут, вложение средств не только поможет защитить их от инфляции, но и заработать потом, ведь недвижимость со временем только дорожает, тем более если покупать квартиру на старте продаж", – отметил Владислав Тюнин.

Кстати, продажи в самом "ЖеКе Павлове" уже стартовали. Все подробности – на сайте.

Застройщик – СЗ "Октябрь". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

СЗ "Октябрь"

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