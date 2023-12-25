У россиян начнут требовать ИНН при оформлении кредитов

Предположительно, такая система начнет действовать с 2025 года

25 декабря 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Россияне смогут получать кредиты только при предъявлении ИНН. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков "Известиям".

По его словам, такая система начнет действовать после вступления в силу закона о самозапрете на получение кредитов. Предоставлять ИНН нужно будет для того, чтобы банк смог сверить данные с реестром самозапретов.

Напомним, что, согласно инициативе, россияне смогут самостоятельно запрещать себе брать кредиты и займы в микрофинансовых организациях. Эта мера, по мнению авторов, должна стать защитой от мошенников.

Предполагается, что закон начнет действовать в 2025 году. В данный момент документ требует технической доработки.