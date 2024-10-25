У россиян нашли ген осенней депрессии
Он есть у каждого десятого
25 октября 2024, 09:30, ИА Амител
Ученые медико-генетического центра Genotek обнаружили, что у каждого десятого жителя России есть мутация, связанная с сезонным аффективным расстройством (САР). Об этом пишет "Газета.ру".
САР – это форма депрессии, возникающая в определенные сезоны, чаще осенью и зимой. Это состояние связано с уменьшением солнечного света в холодное время года, что влияет на биологические ритмы и уровень серотонина, мелатонина и некоторых других гормонов в организме.
Исследование более 40 тысяч геномов показало, что мутация в гене ZBTB20, которая увеличивает риск САР в полтора раза, встречается примерно у каждого десятого жителя РФ. У русских частота носительства составила 9,9%, а среди неславянских этносов – 14,2% у горских евреев и 10,3% – у дагестанцев. У якутов и корейцев мутацию не обнаружили.
Для профилактики САР эксперты рекомендуют проводить больше времени на улице, использовать светотерапию, поддерживать физическую активность и создавать уютную ярко освещенную атмосферу дома.
11:33:47 25-10-2024
Ген осенней депрессии в действии. Снова отключили горячую воду. Опять разрыли яму в одном и том же месте, где несколько лет назад, уже при Томенко, «капиталили» трубы и тепловой узел. Наверно, уже 5й раз только в этом году делают раскоп. Со снятием асфальта, разумеется, грязью, которая портит обувь, несется в дом.
12:00:46 25-10-2024
Гость (11:33:47 25-10-2024) Ген осенней депрессии в действии. Снова отключили горячую во... Последние годы в крае запредельное повышение тарифов, якобы потому что изношены трубы. Вот, пожалуйста, всё новое. Если старые ремонтировали раз в год, новые 5!