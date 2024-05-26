У семи человек в Алтайском крае подозрение на клещевой энцефалит

У 85 укушенных заподозрили сибирский клещевой тиф

26 мая 2024, 13:50, ИА Амител

Клещ / Фото: pxhere.com/ru/photo/1052508

Больше тысячи человек в Алтайском крае пострадали от укусов клещей за неделю. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

С начала сезона в поликлиники Алтайского края обратились 3423 человека из 64 районов. Из них 965 детей в возрасте до 14 лет. Всем детям, которым это было необходимо, ввели иммуноглобулин.

У 85 человек, подвергшихся укусам клещей, заподозрили сибирский клещевой тиф, в том числе у 11 детей. Семь взрослых жителей края с подозрением на клещевой вирусный энцефалит были госпитализированы в стационары региона.

На данный момент в крае обработано 2347,5 га территорий парков, скверов, детских оздоровительных учреждений, санаториев, баз отдыха и туристических баз. Обработки продолжаются.