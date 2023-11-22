Во "ВКонтакте" произошел сбой в работе сайта и приложения
Специалисты работают над восстановлением доступа
22 ноября 2023, 19:40, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Пользователи "ВКонтакте" столкнулись со сбоем в работе соцсети. Согласно данным сервиса DownRadar, не работают ни сайт, ни приложение.
58% пользователей указывают на общий сбой, 23% – на недоступность сайта, еще 9% – на недоступность приложения. Наибольшее количество жалоб поступает из Москвы.
В пресс-службе соцсети подтвердили факт перебоев. Как сообщает ТАСС, во "ВКонтакте" отметили, что пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов, специалисты работают над восстановлением доступа.
20:53:18 22-11-2023
Да и хрен с ним ...
08:43:56 23-11-2023
Да не могут этот рассадник тупости вообще снести со всех серверов? Еще и в этот Сферум через ВК тащат всех. Капец просто какой-то!