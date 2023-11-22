Во "ВКонтакте" произошел сбой в работе сайта и приложения

Специалисты работают над восстановлением доступа

22 ноября 2023, 19:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пользователи "ВКонтакте" столкнулись со сбоем в работе соцсети. Согласно данным сервиса DownRadar, не работают ни сайт, ни приложение.

58% пользователей указывают на общий сбой, 23% – на недоступность сайта, еще 9% – на недоступность приложения. Наибольшее количество жалоб поступает из Москвы.

В пресс-службе соцсети подтвердили факт перебоев. Как сообщает ТАСС, во "ВКонтакте" отметили, что пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов, специалисты работают над восстановлением доступа.