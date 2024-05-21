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У жены президента Сирии снова выявили рак

На время лечения она будет соблюдать "социальное дистанцирование" и откажется от участия в публичных мероприятиях

21 мая 2024, 16:37, ИА Амител

Асма Асад и ее муж Башар Асад / Фото: AP/TASS
Асма Асад и ее муж Башар Асад / Фото: AP/TASS

У жены президента Сирии Асмы Асад обнаружили онкологическое заболевание. Как сообщает телеканал "360", в сирийской президентской администрации рассказали, что речь идет об остром миелоидном лейкозе.

После обнаружения некоторых симптомов и клинических признаков болезни жена президента прошла ряд медицинских обследований. Они подтвердили диагноз. Теперь первая леди Сирии будет соблюдать "социальное дистанцирование" и откажется от участия в публичных мероприятиях на время лечения.

Напомним, что у Асмы Асад в 2018 году выявили злокачественную опухоль молочной железы. В 2019-м ей успешно удалили новообразование, после чего власти заявили, что Асма победила недуг.

Происшествия Политика рак

Комментарии 1

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Светлана

02:38:21 22-05-2024

Асма, держись, лапушка! Надо ЖИТЬ!!! Не надо опускать руки! Борись за здоровье ради мужа и деток. Здоровья, сил и Божьей помощи желаю...

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