У жены президента Сирии снова выявили рак

На время лечения она будет соблюдать "социальное дистанцирование" и откажется от участия в публичных мероприятиях

21 мая 2024, 16:37, ИА Амител

Асма Асад и ее муж Башар Асад / Фото: AP/TASS

У жены президента Сирии Асмы Асад обнаружили онкологическое заболевание. Как сообщает телеканал "360", в сирийской президентской администрации рассказали, что речь идет об остром миелоидном лейкозе.

После обнаружения некоторых симптомов и клинических признаков болезни жена президента прошла ряд медицинских обследований. Они подтвердили диагноз. Теперь первая леди Сирии будет соблюдать "социальное дистанцирование" и откажется от участия в публичных мероприятиях на время лечения.

Напомним, что у Асмы Асад в 2018 году выявили злокачественную опухоль молочной железы. В 2019-м ей успешно удалили новообразование, после чего власти заявили, что Асма победила недуг.