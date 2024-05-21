У жены президента Сирии снова выявили рак
На время лечения она будет соблюдать "социальное дистанцирование" и откажется от участия в публичных мероприятиях
21 мая 2024, 16:37, ИА Амител
У жены президента Сирии Асмы Асад обнаружили онкологическое заболевание. Как сообщает телеканал "360", в сирийской президентской администрации рассказали, что речь идет об остром миелоидном лейкозе.
После обнаружения некоторых симптомов и клинических признаков болезни жена президента прошла ряд медицинских обследований. Они подтвердили диагноз. Теперь первая леди Сирии будет соблюдать "социальное дистанцирование" и откажется от участия в публичных мероприятиях на время лечения.
Напомним, что у Асмы Асад в 2018 году выявили злокачественную опухоль молочной железы. В 2019-м ей успешно удалили новообразование, после чего власти заявили, что Асма победила недуг.
02:38:21 22-05-2024
Асма, держись, лапушка! Надо ЖИТЬ!!! Не надо опускать руки! Борись за здоровье ради мужа и деток. Здоровья, сил и Божьей помощи желаю...