У жителей барнаульского Потока отключили отопление и горячую воду
Ограничение продлится 12 часов
17 октября 2023, 09:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
У части жителей барнаульского Потока 17 октября отключили отопление и горячую воду, сообщает СГК.
"С 09:00 часов до 21:00 часа 17 октября компания-застройщик будет производить врезку обводной линии на строящийся жилой дом по ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 52. По этой причине на 12 часов будет выведен из работы участок теплосети М-221, обеспечивающий ресурсом часть домов в Октябрьском районе", – пояснили в компании.
Тем самым без тепла и горячей воды на 12 часов останутся 64 многоквартирных дома на Потоке, расположенных по адресам:
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