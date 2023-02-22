У жителя Алтая нашли 18 килограммов марихуаны

Мужчина рассказал правоохранителям, что всё это он собрал для собственного потребления

22 февраля 2023, 17:34, ИА Амител

Фото: Министерство внутренних дел по Республике Алтай

В Горно-Алтайске полицейские изъяли более 18 килограммов марихуаны у местного жителя, сообщили в МВД по Республике Алтай.

"Сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков поступила информация о том, что 37-летний местный житель хранит у себя дома запрещённые вещества. Накануне стражи порядка пришли к мужчине для проверки поступившей информации", – рассказали в ведомстве.

Изначально он отрицал наличие у него наркотических средств, но в ходе обыска в бане горожанина нашли марихуану в девяти картонных коробках. Мужчина признался, что собрал дикорастущую коноплю в Онгудайском районе в августе прошлого года для собственного потребления.

Отмечается, что мужчина и ранее имел проблемы с законом из-за употребления наркотиков. Возбуждено уголовное дело.