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"УАЗ-Патриот" отлетел в остановку после столкновения с фурой в Барнауле

ДТП произошло рядом с кафе "У Григорича"

05 августа 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Грузовик и "УАЗ-Патриот" столкнулись на Змеиногорском тракте в Барнауле вечером 4 августа.

Как сообщает "Инцидент Барнаул", ДТП случилось в районе кафе "У Григорича". От удара внедорожник отлетел в автобусную остановку, а фура получила повреждения. 

Фото: "Инцидент Барнаул"

При каких обстоятельствах произошла авария и есть ли в ней пострадавшие, не уточняется.

Накануне в результате ДТП в Бийском районе погибла двухмесячная девочка, еще двое детей и трое взрослых пострадали.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 1

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Гость

09:44:41 05-08-2023

День только начался, а уже столько сообщений ,связанных с ДТП! Почитайте новости! И каждый день много подобных сообщений. Властям стоит обратить на это внимание!

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