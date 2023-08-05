"УАЗ-Патриот" отлетел в остановку после столкновения с фурой в Барнауле
ДТП произошло рядом с кафе "У Григорича"
05 августа 2023, 09:30, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Грузовик и "УАЗ-Патриот" столкнулись на Змеиногорском тракте в Барнауле вечером 4 августа.
Как сообщает "Инцидент Барнаул", ДТП случилось в районе кафе "У Григорича". От удара внедорожник отлетел в автобусную остановку, а фура получила повреждения.
При каких обстоятельствах произошла авария и есть ли в ней пострадавшие, не уточняется.
Накануне в результате ДТП в Бийском районе погибла двухмесячная девочка, еще двое детей и трое взрослых пострадали.
09:44:41 05-08-2023
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