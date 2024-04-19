Убираем шорты! После апрельской жары на Алтай придет резкое похолодание

В регион начнет поступать холодный арктический воздух

19 апреля 2024, 16:40, ИА Амител

Девушка не в шортах / Фото: из архива amic.ru

Аномальная для середины апреля жара до +23 градусов, которая накроет Алтайский край 21 апреля, на новой рабочей неделе сменится похолоданием. Температура будет падать ежедневно на несколько градусов, а дно холода придется на 24 апреля: ночью столбики термометров покажут до -6°С, а днем воздух не прогреется выше +10°С. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"После волны тепла в понедельник в регион придет холодный фронт, с которым днем 22 апреля дожди пройдут на большей части края. Местами осадки будут сопровождаться грозами. Северный ветер усилится до 7-15 м/с. И температура начнет снижаться, так как к нам будет поступать арктический воздух", – рассказала синоптик.

Если еще в ночь на 22 апреля будет +7...+12°С, а днем на большей части края синоптики прогнозируют от +12 до +17 градусов, то в ночь на вторник ожидается от -1 до+4°С, а днем – от +10 до +15°С. В ночь на среду похолодает до -1...-6, а днем обещают +5...+10°С.

Новую волну тепла во второй половине рабочей недели в Алтайский край принесет западный циклон. Ночью будет около +3...+8, а днем +10...+17 и постепенно температура будет нарастать.