Убираем шорты! После апрельской жары на Алтай придет резкое похолодание
В регион начнет поступать холодный арктический воздух
19 апреля 2024, 16:40, ИА Амител
Аномальная для середины апреля жара до +23 градусов, которая накроет Алтайский край 21 апреля, на новой рабочей неделе сменится похолоданием. Температура будет падать ежедневно на несколько градусов, а дно холода придется на 24 апреля: ночью столбики термометров покажут до -6°С, а днем воздух не прогреется выше +10°С. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.
"После волны тепла в понедельник в регион придет холодный фронт, с которым днем 22 апреля дожди пройдут на большей части края. Местами осадки будут сопровождаться грозами. Северный ветер усилится до 7-15 м/с. И температура начнет снижаться, так как к нам будет поступать арктический воздух", – рассказала синоптик.
Если еще в ночь на 22 апреля будет +7...+12°С, а днем на большей части края синоптики прогнозируют от +12 до +17 градусов, то в ночь на вторник ожидается от -1 до+4°С, а днем – от +10 до +15°С. В ночь на среду похолодает до -1...-6, а днем обещают +5...+10°С.
Новую волну тепла во второй половине рабочей недели в Алтайский край принесет западный циклон. Ночью будет около +3...+8, а днем +10...+17 и постепенно температура будет нарастать.
17:28:26 19-04-2024
"Достаем шорты!"...
... прошло 15 мин.
"Убираем шорты!"
Амик, люблю вас :)
18:50:25 19-04-2024
Элен без ребят (17:28:26 19-04-2024) "Достаем шорты!"... ... прошло 15 мин."Убираем шорты... Тема купальников не раскрыта)))
19:00:35 19-04-2024
Элен без ребят (17:28:26 19-04-2024) "Достаем шорты!"... ... прошло 15 мин."Убираем шорты... судя из времени вообще не прошло и минуты между новостями
18:41:12 19-04-2024
Дело не в Амике,климат у нас резко континентальный,и погода меняется на глазах.Иногда в течении дня с жары на холод,и наоборот,резко и мощно.И холод собака держится долго,ибо Сибирь.
06:16:28 20-04-2024
Достаём шорты, убираем шорты, ржу не могу :) Спасибо амику - развеселили с утра :)
15:19:20 20-04-2024
Это самые короткий период в моей жизни по ношению шорт(
19:08:45 20-04-2024
Выражение ,, переобуться в воздухе,, заиграло новыми красками)))