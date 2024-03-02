НОВОСТИПроисшествия

Убившая новорожденную дочь 19-летняя сибирячка раскаялась

Девушку отправили в СИЗО до 25 марта

02 марта 2024, 18:17, ИА Амител

Фото: СУ СКР по НСО/соцсети / "КП-Новосибирск"
Фото: СУ СКР по НСО/соцсети / "КП-Новосибирск"

19-летняя мать в Новосибирске обвиняется в убийстве новорожденной дочери. Девушка раскаялась и признала ошибку, пишет "КП-Новосибирск".

23 декабря сибирячка осталась дома одна с ребенком, а ее муж был на работе. Она утверждала, что случайно стукнула ребенка о борт кровати, когда тянулась за телефоном. Удар привел к тяжелой закрытой черепно-мозговой травме, от последствий которой девочка умерла в реанимации в конце февраля.

Правоохранители возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. По версии следствия, девушка намеренно ударила дочку о кровать, потому что та плакала. А 1 марта суд отправил молодую мать в СИЗО до 25-го числа.

"Наш ребенок умер из-за моей ошибки. Я сяду, отсижу", – приводят ее слова знакомые.

Как отмечает издание, муж обвиняемой не намерен разводиться. У девушки осталась еще одна дочь, которую теперь опекает ее мать.

Новосибирская область Происшествия

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

19:29:13 02-03-2024

Если судья совершит ошибку при провозглашении судебного приговора, то Бог ей простит. Но будет засылать сны про спинку той кровати.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гена

19:52:14 02-03-2024

В НГС написано что эта мамаша малышке давала соску с уксусом и у нее растворился язык... 20 дней ребенку...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Хост

20:55:09 02-03-2024

минусы лишь дауны ставят

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:45:54 03-03-2024

В 19 лет второй ребенок, так что ли сейчас надо?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:20:36 03-03-2024

Гость (00:45:54 03-03-2024) В 19 лет второй ребенок, так что ли сейчас надо?...
Ну сказал же министр, что пора прекращать эту порочную практику получения высшего образования женщинами. Плюс выплаты малоимущим за каждого последующего ребёнка все выше.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:28:34 03-03-2024

На женской зоне детоубийц чморят также, как на мужской педофилов.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:37:49 04-03-2024

Гость (11:28:34 03-03-2024) На женской зоне детоубийц чморят также, как на мужской педоф... нет там такого давно уже, и педофилы сидят, и насильники спокойно, выходят потом и по новой творят

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров