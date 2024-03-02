Убившая новорожденную дочь 19-летняя сибирячка раскаялась

Девушку отправили в СИЗО до 25 марта

02 марта 2024, 18:17, ИА Амител

Фото: СУ СКР по НСО/соцсети / "КП-Новосибирск"

19-летняя мать в Новосибирске обвиняется в убийстве новорожденной дочери. Девушка раскаялась и признала ошибку, пишет "КП-Новосибирск".

23 декабря сибирячка осталась дома одна с ребенком, а ее муж был на работе. Она утверждала, что случайно стукнула ребенка о борт кровати, когда тянулась за телефоном. Удар привел к тяжелой закрытой черепно-мозговой травме, от последствий которой девочка умерла в реанимации в конце февраля.

Правоохранители возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. По версии следствия, девушка намеренно ударила дочку о кровать, потому что та плакала. А 1 марта суд отправил молодую мать в СИЗО до 25-го числа.

"Наш ребенок умер из-за моей ошибки. Я сяду, отсижу", – приводят ее слова знакомые.

Как отмечает издание, муж обвиняемой не намерен разводиться. У девушки осталась еще одна дочь, которую теперь опекает ее мать.