Убившая новорожденную дочь 19-летняя сибирячка раскаялась
Девушку отправили в СИЗО до 25 марта
02 марта 2024, 18:17, ИА Амител
19-летняя мать в Новосибирске обвиняется в убийстве новорожденной дочери. Девушка раскаялась и признала ошибку, пишет "КП-Новосибирск".
23 декабря сибирячка осталась дома одна с ребенком, а ее муж был на работе. Она утверждала, что случайно стукнула ребенка о борт кровати, когда тянулась за телефоном. Удар привел к тяжелой закрытой черепно-мозговой травме, от последствий которой девочка умерла в реанимации в конце февраля.
Правоохранители возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. По версии следствия, девушка намеренно ударила дочку о кровать, потому что та плакала. А 1 марта суд отправил молодую мать в СИЗО до 25-го числа.
"Наш ребенок умер из-за моей ошибки. Я сяду, отсижу", – приводят ее слова знакомые.
Как отмечает издание, муж обвиняемой не намерен разводиться. У девушки осталась еще одна дочь, которую теперь опекает ее мать.
19:29:13 02-03-2024
Если судья совершит ошибку при провозглашении судебного приговора, то Бог ей простит. Но будет засылать сны про спинку той кровати.
19:52:14 02-03-2024
В НГС написано что эта мамаша малышке давала соску с уксусом и у нее растворился язык... 20 дней ребенку...
20:55:09 02-03-2024
минусы лишь дауны ставят
00:45:54 03-03-2024
В 19 лет второй ребенок, так что ли сейчас надо?
15:20:36 03-03-2024
Гость (00:45:54 03-03-2024) В 19 лет второй ребенок, так что ли сейчас надо?...
Ну сказал же министр, что пора прекращать эту порочную практику получения высшего образования женщинами. Плюс выплаты малоимущим за каждого последующего ребёнка все выше.
11:28:34 03-03-2024
На женской зоне детоубийц чморят также, как на мужской педофилов.
09:37:49 04-03-2024
Гость (11:28:34 03-03-2024) На женской зоне детоубийц чморят также, как на мужской педоф... нет там такого давно уже, и педофилы сидят, и насильники спокойно, выходят потом и по новой творят