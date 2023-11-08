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Убийцу кемеровчанки Веры Пехтелевой помиловали указом Путина

Семья убитой девушки полгода пыталась узнать, где находится молодой человек

08 ноября 2023, 20:41, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Владислав Канюс, осужденный за убийство кемеровчанки Веры Пехтелевой, помилован указом Владимира Путина. Об этом сообщает NGS42.RU со ссылкой на отца убитой девушки. 

Мужчина рассказал, что последние полгода семья пыталась узнать о том, где находится Канюс, но сделать этого не смогли. В Сети появился снимок, на котором молодой человек, похожий на Канюса, стоит в рядах ЧВК "Вагнер", однако подтвердить эту информацию не удалось.

"Согласно ответу прокуратуры, который получил Евгений Пехтелев, Канюса помиловали еще в апреле 2023 года, освободив таким образом от наказания по приговору от июля 2022 года", – сказано в сообщении НГС.

История о жестоком убийстве 23-летней Веры Пехтелевой в Кемерове прогремела на всю страну в феврале 2021 года. Девушка несколько часов кричала и звала на помощь, соседи семь раз пытались вызвать полицию. Но безуспешно: спасать Пехтелеву никто из правоохранителей так и не приехал. Наряд отправился на вызов только тогда, когда девушка была уже мертва.

Убийство Происшествия

Комментарии 14

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Гость

20:54:26 08-11-2023

Позорище

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Гость

21:23:09 08-11-2023

Про мобилизованных как раз сегодня писали, что до конца СВО их ни кто не отпустит. Гордость за страну переполняет !

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Гость

22:13:59 08-11-2023

Я в шоке !

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Гость

22:39:59 08-11-2023

Этот ужас просто не укладывается в голове! Хотелось бы проснуться, но это на яву...

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Гость

04:21:16 09-11-2023

Девушка несколько часов кричала и звала на помощь, соседи семь раз пытались вызвать полицию.---------------------- Ужас! Анализ информации - садизм в кубе.

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Гость

06:56:43 09-11-2023

Дурдом. Тут даже к Путину вопросы. Даже если этот убийца в Киеве российский флаг поднимет, ему надо дать досидеть

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Гость

08:54:58 09-11-2023

Страшно представить сколько таких "судимых за тяжкие" окажется среди народа после окончания всего((((.

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Гость

08:57:59 09-11-2023

Ну и хорошо что эту мразь в СВО забрали, бог шельму метит, его там точно грохнут!

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Гость

09:18:46 09-11-2023

Гость (08:57:59 09-11-2023) Ну и хорошо что эту мразь в СВО забрали, бог шельму метит, е... Вот так у нас народ за новостями и следит))) Аууууу!!!! ОН НА СВОБОДЕ УЖЕ !!!! Не на СВО , а дома!!! А вот мобилизованный тракторист будет отдавать долг родине до конца

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Гость

09:19:24 09-11-2023

Гость (08:57:59 09-11-2023) Ну и хорошо что эту мразь в СВО забрали, бог шельму метит, е... Его оттуда уже отпустили. Помиловал его наш Президент. Ходит по улицам, шашлычки вон с друзьями жарит.

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Гость

09:55:23 09-11-2023

Гость (08:57:59 09-11-2023) Ну и хорошо что эту мразь в СВО забрали, бог шельму метит, е... Он убийца и пошел убивать..............

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Гость

09:16:51 09-11-2023

На сколько я знаю осужденным там 6 мес. нужно провести и все на свободу с чистой совестью, а мобилизованные ребятки там уже намного больше... Это как то в голове не укладывается! Возникает вопрос : Кем дорожит государство?

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влад

10:28:09 09-11-2023

Не удивлен...В России давно уже тайга закон, а прокурор медведь!

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Куда не плюнь - ЖО...

16:32:40 09-11-2023

К сожалению в этой стране правят лож, показуха и воровство, а охраняют эту формулу правления те же лжецы, показушники и ворюги. Наверно хорошо пристроился там за определенное вознаграждение, через годик вернется героем и с наваром

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