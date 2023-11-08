Убийцу кемеровчанки Веры Пехтелевой помиловали указом Путина

Семья убитой девушки полгода пыталась узнать, где находится молодой человек

08 ноября 2023, 20:41, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Владислав Канюс, осужденный за убийство кемеровчанки Веры Пехтелевой, помилован указом Владимира Путина. Об этом сообщает NGS42.RU со ссылкой на отца убитой девушки.

Мужчина рассказал, что последние полгода семья пыталась узнать о том, где находится Канюс, но сделать этого не смогли. В Сети появился снимок, на котором молодой человек, похожий на Канюса, стоит в рядах ЧВК "Вагнер", однако подтвердить эту информацию не удалось.

"Согласно ответу прокуратуры, который получил Евгений Пехтелев, Канюса помиловали еще в апреле 2023 года, освободив таким образом от наказания по приговору от июля 2022 года", – сказано в сообщении НГС.

История о жестоком убийстве 23-летней Веры Пехтелевой в Кемерове прогремела на всю страну в феврале 2021 года. Девушка несколько часов кричала и звала на помощь, соседи семь раз пытались вызвать полицию. Но безуспешно: спасать Пехтелеву никто из правоохранителей так и не приехал. Наряд отправился на вызов только тогда, когда девушка была уже мертва.