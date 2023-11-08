Убийцу кемеровчанки Веры Пехтелевой помиловали указом Путина
Семья убитой девушки полгода пыталась узнать, где находится молодой человек
08 ноября 2023, 20:41, ИА Амител
Владислав Канюс, осужденный за убийство кемеровчанки Веры Пехтелевой, помилован указом Владимира Путина. Об этом сообщает NGS42.RU со ссылкой на отца убитой девушки.
Мужчина рассказал, что последние полгода семья пыталась узнать о том, где находится Канюс, но сделать этого не смогли. В Сети появился снимок, на котором молодой человек, похожий на Канюса, стоит в рядах ЧВК "Вагнер", однако подтвердить эту информацию не удалось.
"Согласно ответу прокуратуры, который получил Евгений Пехтелев, Канюса помиловали еще в апреле 2023 года, освободив таким образом от наказания по приговору от июля 2022 года", – сказано в сообщении НГС.
История о жестоком убийстве 23-летней Веры Пехтелевой в Кемерове прогремела на всю страну в феврале 2021 года. Девушка несколько часов кричала и звала на помощь, соседи семь раз пытались вызвать полицию. Но безуспешно: спасать Пехтелеву никто из правоохранителей так и не приехал. Наряд отправился на вызов только тогда, когда девушка была уже мертва.
20:54:26 08-11-2023
Позорище
21:23:09 08-11-2023
Про мобилизованных как раз сегодня писали, что до конца СВО их ни кто не отпустит. Гордость за страну переполняет !
22:13:59 08-11-2023
Я в шоке !
22:39:59 08-11-2023
Этот ужас просто не укладывается в голове! Хотелось бы проснуться, но это на яву...
04:21:16 09-11-2023
Девушка несколько часов кричала и звала на помощь, соседи семь раз пытались вызвать полицию.---------------------- Ужас! Анализ информации - садизм в кубе.
06:56:43 09-11-2023
Дурдом. Тут даже к Путину вопросы. Даже если этот убийца в Киеве российский флаг поднимет, ему надо дать досидеть
08:54:58 09-11-2023
Страшно представить сколько таких "судимых за тяжкие" окажется среди народа после окончания всего((((.
08:57:59 09-11-2023
Ну и хорошо что эту мразь в СВО забрали, бог шельму метит, его там точно грохнут!
09:18:46 09-11-2023
Гость (08:57:59 09-11-2023) Ну и хорошо что эту мразь в СВО забрали, бог шельму метит, е... Вот так у нас народ за новостями и следит))) Аууууу!!!! ОН НА СВОБОДЕ УЖЕ !!!! Не на СВО , а дома!!! А вот мобилизованный тракторист будет отдавать долг родине до конца
09:19:24 09-11-2023
Гость (08:57:59 09-11-2023) Ну и хорошо что эту мразь в СВО забрали, бог шельму метит, е... Его оттуда уже отпустили. Помиловал его наш Президент. Ходит по улицам, шашлычки вон с друзьями жарит.
09:55:23 09-11-2023
Гость (08:57:59 09-11-2023) Ну и хорошо что эту мразь в СВО забрали, бог шельму метит, е... Он убийца и пошел убивать..............
09:16:51 09-11-2023
На сколько я знаю осужденным там 6 мес. нужно провести и все на свободу с чистой совестью, а мобилизованные ребятки там уже намного больше... Это как то в голове не укладывается! Возникает вопрос : Кем дорожит государство?
10:28:09 09-11-2023
Не удивлен...В России давно уже тайга закон, а прокурор медведь!
16:32:40 09-11-2023
К сожалению в этой стране правят лож, показуха и воровство, а охраняют эту формулу правления те же лжецы, показушники и ворюги. Наверно хорошо пристроился там за определенное вознаграждение, через годик вернется героем и с наваром