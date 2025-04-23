Убийцу Игоря Талькова приговорили к 13 годам тюрьмы

Петербургский суд признал виновным Валерия Шляфмана – концертного директора певца

23 апреля 2025, 15:40, ИА Амител

Игорь Тальков / Фото: Владимир Яцина / ТАСС

Петроградский суд Санкт-Петербурга вынес приговор Валерию Шляфману, обвиняемому в убийстве певца Игоря Талькова. Об этом сообщает "Интерфакс".

Концертного директора артиста приговорили к 13 годам колонии общего режима. При этом обвинение ранее просило назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

"Шляфмана признать виновным <...>. Назначить наказание сроком 13 лет в колонии общего режима", – огласила судья Ирина Гречишко.

Напомним, 6 октября 1991 года во время концерта во дворце спорта "Юбилейный" возник конфликт между представителем певицы Азизы Игорем Малаховым, Игорем Тальковым и его директором Валерием Шляфманом. Причиной стала очередность выступлений. Малахов, вооруженный револьвером системы Нагана, спровоцировал драку. Тальков и его телохранители повалили Малахова на пол, а Шляфман вырвал у него оружие. По версии следствия, он умышленно выстрелил в Игоря Малахова. Однако пуля попала в Талькова и смертельно ранила его. Музыкант скончался на месте, а Малахов покинул место происшествия до прибытия полиции.

Долгое время дело об убийстве Талькова оставалось нераскрытым, а Шляфман находился за границей.

При этом российский певец и композитор Михаил Муромов рассказывал "Известиям", что Шляфман не убивал Талькова.