Убийцу Игоря Талькова приговорили к 13 годам тюрьмы
Петербургский суд признал виновным Валерия Шляфмана – концертного директора певца
23 апреля 2025, 15:40, ИА Амител
Петроградский суд Санкт-Петербурга вынес приговор Валерию Шляфману, обвиняемому в убийстве певца Игоря Талькова. Об этом сообщает "Интерфакс".
Концертного директора артиста приговорили к 13 годам колонии общего режима. При этом обвинение ранее просило назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
"Шляфмана признать виновным <...>. Назначить наказание сроком 13 лет в колонии общего режима", – огласила судья Ирина Гречишко.
Напомним, 6 октября 1991 года во время концерта во дворце спорта "Юбилейный" возник конфликт между представителем певицы Азизы Игорем Малаховым, Игорем Тальковым и его директором Валерием Шляфманом. Причиной стала очередность выступлений. Малахов, вооруженный револьвером системы Нагана, спровоцировал драку. Тальков и его телохранители повалили Малахова на пол, а Шляфман вырвал у него оружие. По версии следствия, он умышленно выстрелил в Игоря Малахова. Однако пуля попала в Талькова и смертельно ранила его. Музыкант скончался на месте, а Малахов покинул место происшествия до прибытия полиции.
Долгое время дело об убийстве Талькова оставалось нераскрытым, а Шляфман находился за границей.
При этом российский певец и композитор Михаил Муромов рассказывал "Известиям", что Шляфман не убивал Талькова.
"Все время говорят, что виноват был Шляфман. Но это не так. Стрелял-то Малахов, я это точно знаю. Причем Малахов не в Талькова целился. Он не видел, куда стреляет", – заявил Муромов.
15:53:45 23-04-2025
забыли добавить - заочно
15:55:54 23-04-2025
АМИК даже "скопипастить" полностью новость не может, "теряет" ключевые слова... Шляфман давным-давно живет в Израиле и класть хотел на это решение суда за происшествие 34-летней давности
18:12:00 23-04-2025
Тальков коньюнктурщик, надо простить Шляфмана.
20:30:45 23-04-2025
я то всегда думал, что даже подозреваемых нету. А тут просто заварушка, в которой надо было выяснить, кто конкретно. Ну и чьё само оружие, и сразу же уже наказать. Не принёс, не было бы трагедии.
21:58:20 23-04-2025
По горячим следам убийцу не выявили, а через треть столетия - сподобились!? Как это по-российски шаляйваляйно, не говоря уже про ставшую притчей во языцех заочность "осуждения"...