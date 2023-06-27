Убийцу Веры Пехтелевой из Кемерова могли отправить воевать на фронт из тюрьмы
В этом году уроженец Кемерова Владислав Канюс получил 17 лет за убийство 23-летней студентки и своей бывшей девушки
27 июня 2023, 23:34, ИА Амител
Близкие убитой в 2020 году Веры Пехтелевой заподозрили, что ее убийца, бывший парень Владислав Канюс, уехал на фронт после подписания контракта. Об этом сообщает "Осторожно, новости".
В этом году уроженец Кемерова Владислав Канюс получил 17 лет за убийство 23-летней студентки и своей бывшей девушки Веры Пехтелевой. Он убил девушку в 2020 году, узнав о новых отношениях возлюбленной. Убивал жестоко – "с применением различных предметов, нанес несколько ножевых ранений и сдавил шею шнуром".
14 июня мать погибшей обнаружила письмо от ФСИН – в нем говорилось, что 27 апреля Канюс убыл из новосибирской колонии в Ростовскую область. Где находится осужденный – не уточняется. Хоть потерпевшие и должны знать о перемещениях убийцы, никто из пострадавших не получил информации.
Женщина утверждает, что в середине мая в соцсетях стали появляться его фото, и у него даже есть "поклонницы". При этом она собиралась подать жалобу на приговор, однако для этого нужна расписка от Канюса о ее получении.
08:29:57 28-06-2023
Пусть на СВО искупает кровью свой грех, чем на казенных харчах отъедается в тюрьме.
09:23:24 28-06-2023
гость (08:29:57 28-06-2023) Пусть на СВО искупает кровью свой грех, чем на казенных харч... Надеюсь тебе представится случай отъесться на казённых харчах.
09:16:02 28-06-2023
До тех пор, пока будет процветать распущенность в отношениях, будут и уголовные преступления на почве ревности.