Убийцу Веры Пехтелевой из Кемерова могли отправить воевать на фронт из тюрьмы

В этом году уроженец Кемерова Владислав Канюс получил 17 лет за убийство 23-летней студентки и своей бывшей девушки

27 июня 2023, 23:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Близкие убитой в 2020 году Веры Пехтелевой заподозрили, что ее убийца, бывший парень Владислав Канюс, уехал на фронт после подписания контракта. Об этом сообщает "Осторожно, новости".

В этом году уроженец Кемерова Владислав Канюс получил 17 лет за убийство 23-летней студентки и своей бывшей девушки Веры Пехтелевой. Он убил девушку в 2020 году, узнав о новых отношениях возлюбленной. Убивал жестоко – "с применением различных предметов, нанес несколько ножевых ранений и сдавил шею шнуром".

14 июня мать погибшей обнаружила письмо от ФСИН – в нем говорилось, что 27 апреля Канюс убыл из новосибирской колонии в Ростовскую область. Где находится осужденный – не уточняется. Хоть потерпевшие и должны знать о перемещениях убийцы, никто из пострадавших не получил информации.

Женщина утверждает, что в середине мая в соцсетях стали появляться его фото, и у него даже есть "поклонницы". При этом она собиралась подать жалобу на приговор, однако для этого нужна расписка от Канюса о ее получении.