Уборщица из Новосибирска, оправданная за "кражу" 7 млн, будет просить компенсацию

Айнагуль отметила, что не собирается никому желать того, что она пережила. Даже самому заклятому врагу

02 июня 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Новосибирский областной суд освободил из СИЗО 45-летнюю Айнагуль Борбуеву, которую осудили за кражу сумки, в которой якобы лежали 7 млн рублей. Как сообщает "КП-Новосибирск", она провела за решёткой почти два года, доказывая свою невиновность.

Напомним, мигрантка нашла на улице чехол из-под ноутбука, а через несколько дней его владелец подал заявление в полицию. Он утверждал, что внутри было 7 млн рублей. Айнагуль же заявляла, что никаких денег в сумке она не видела.

В результате судебная коллегия отменила штраф и освободила её от нахождения в СИЗО. После этого женщина рассказала, чем занималась там всё это время. Зла она на бизнесмена не держит, а вот компенсацию за пошатнувшееся здоровье планирует отсудить.

"Я провела в СИЗО один год и семь месяцев, оставался месяц до конца назначенного первым приговором срока, и могла выйти по УДО. Но мне хотелось справедливости: в сумке, которую я нашла, не было денег. В первую очередь меня поддержала семья – родные и мои близкие друзья", – подчеркнула она, отметив, что о несостыковках писали СМИ, её поддерживали адвокаты и сокамерницы.

Она призналась, что на первом суде верила, что судья хотя бы отпустит по отсиженному в СИЗО сроку, однако дала есть два с половиной года колонии общего режима. Сейчас же волновалась, но суд не встанет на её сторону. Сейчас она с семьей, но уже хочет вернуться в родную Киргизию.

Айнагуль отметила, что не собирается никому желать того, что она пережила. Даже самому заклятому врагу.