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Уборщица из Новосибирска, оправданная за "кражу" 7 млн, будет просить компенсацию

Айнагуль отметила, что не собирается никому желать того, что она пережила. Даже самому заклятому врагу

02 июня 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Новосибирский областной суд освободил из СИЗО 45-летнюю Айнагуль Борбуеву, которую осудили за кражу сумки, в которой якобы лежали 7 млн рублей. Как сообщает "КП-Новосибирск", она провела за решёткой почти два года, доказывая свою невиновность.

Напомним, мигрантка нашла на улице чехол из-под ноутбука, а через несколько дней его владелец подал заявление в полицию. Он утверждал, что внутри было 7 млн рублей. Айнагуль же заявляла, что никаких денег в сумке она не видела.

В результате судебная коллегия отменила штраф и освободила её от нахождения в СИЗО. После этого женщина рассказала, чем занималась там всё это время. Зла она на бизнесмена не держит, а вот компенсацию за пошатнувшееся здоровье планирует отсудить.

"Я провела в СИЗО один год и семь месяцев, оставался месяц до конца назначенного первым приговором срока, и могла выйти по УДО. Но мне хотелось справедливости: в сумке, которую я нашла, не было денег. В первую очередь меня поддержала семья – родные и мои близкие друзья", – подчеркнула она, отметив, что о несостыковках писали СМИ, её поддерживали адвокаты и сокамерницы.

Она призналась, что на первом суде верила, что судья хотя бы отпустит по отсиженному в СИЗО сроку, однако дала есть два с половиной года колонии общего режима. Сейчас же волновалась, но суд не встанет на её сторону. Сейчас она с семьей, но уже хочет вернуться в родную Киргизию. 

Айнагуль отметила, что не собирается никому желать того, что она пережила. Даже самому заклятому врагу. 

Новосибирская область громкое дело

Комментарии 13

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Гость

09:20:58 02-06-2023

Пусть в кишлаке у себя требует. Но для начала наденет паранджу.

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Гость

10:49:21 02-06-2023

Гость (09:20:58 02-06-2023) Пусть в кишлаке у себя требует. Но для начала наденет паранд... То есть вас можно обвинить в воровстве миллиарда рублей из бюджета, запихнуть в СИЗО, а когда не смочь доказать факт хищения - сказать, чтобы вы драпали в деревню и сидели над дыркой в сортире?

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Гость

10:56:26 02-06-2023

Гость (10:49:21 02-06-2023) То есть вас можно обвинить в воровстве миллиарда рублей из б... Это ты лимита над дыркой можешь медитировать , когда брошенкой окажешься. Нам это не грозит.

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Иван

10:54:26 02-06-2023

Гость (09:20:58 02-06-2023) Пусть в кишлаке у себя требует. Но для начала наденет паранд... Нацист

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Гость

11:43:42 02-06-2023

Иван (10:54:26 02-06-2023) Нацист... Тожеросиянинка ?

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Иван

13:31:42 02-06-2023

Гость (11:43:42 02-06-2023) Тожеросиянинка ?... славянин. Пишется раздельно, с двумя "с" и через "о" - "тоже рОсСиянка", нацист.

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Гость

11:07:23 02-06-2023

Гость (09:20:58 02-06-2023) Пусть в кишлаке у себя требует. Но для начала наденет паранд... Ваша душа больна.

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Гость

09:21:37 02-06-2023

Может, сумку скинули уже до нее?

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Гость

10:41:04 02-06-2023

Отпустили потому, что разобрались в ситуации. Бизнесмен был вкруговую всем должен и был без денег, чтоб не наезжали придумал ход конём, заявил, что деньги украли. Вы почему невиновного человека оскорбляете? Она и так хлебнула горя!

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Гость

11:27:18 02-06-2023

Гость (10:41:04 02-06-2023) Отпустили потому, что разобрались в ситуации. Бизнесмен был ... Вот скотина. Есть такие люди. Скорее это даже не люди.

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Гость

12:09:54 02-06-2023

Гость (10:41:04 02-06-2023) Отпустили потому, что разобрались в ситуации. Бизнесмен был ... тогда теперь уже на него можно заводить дело за клевету

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Гость

13:06:29 02-06-2023

никто ни на кого ничего не заведет. айгуль эта или как там ее - обычное терпило. Радуется пусть что в сизо выжила. И н будущее наука - лежит что - пройди мимо. Лежит кто - тоже пройди мимо. На кой тебе чужой геморрой. Усвой уже урок-)

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Пузырек

14:28:45 02-06-2023

Не оправдали ее. Переквалифицировали на более легкую статью и назначили штраф 60 000 руб. Сумку от ноутбука ей суд оставил в качестве кражи. При этом сумку оценили в 8 000 рублей. Смешно конечно. Состав оставили, чтобы совсем необоснованным не выглядело нахождение ее в СИЗО и приговор. Меньше с государства взыщет. А мужик, конечно, тварь.

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