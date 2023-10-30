Уборщица обошла электрика на выборах главы сельсовета в Алтайском крае

Набрала в три раза больше голосов, чем главный и единственный соперник

30 октября 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: altai-terr.izbirkom.ru

29 октября прошли выборы главы села Троицкого в Усть-Пристанском районе, сообщает избирком Алтайского края.

"По предварительным данным, главой сельсовета избрана Ольга Кладова, выдвинутая местным отделением партии "Единая Россия", получившая 17 голосов избирателей (60,71%). Михаил Анисимов, выдвинутый региональным отделением ЛДПР, получил семь голосов (25%)", – говорится в сообщении.

Всего в списки избирателей было включено 362 человека. Судя по данным избиркома, в выборах приняли участие 24 человека.

Как уточняет "Коммерсант", Кладова работает уборщицей, Анисимов – слесарем-электриком.

Напомним, в 2020 году на выборах главы сельского поселения в Костромской области победила уборщица Марина Угодская.