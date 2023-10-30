НОВОСТИПолитика

Уборщица обошла электрика на выборах главы сельсовета в Алтайском крае

Набрала в три раза больше голосов, чем главный и единственный соперник

30 октября 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: altai-terr.izbirkom.ru
Фото: altai-terr.izbirkom.ru

29 октября прошли выборы главы села Троицкого в Усть-Пристанском районе, сообщает избирком Алтайского края.

"По предварительным данным, главой сельсовета избрана Ольга Кладова, выдвинутая местным отделением партии "Единая Россия", получившая 17 голосов избирателей (60,71%). Михаил Анисимов, выдвинутый региональным отделением ЛДПР, получил семь голосов (25%)", – говорится в сообщении.

Всего в списки избирателей было включено 362 человека. Судя по данным избиркома, в выборах приняли участие 24 человека.

Как уточняет "Коммерсант", Кладова работает уборщицей, Анисимов – слесарем-электриком.

Напомним, в 2020 году на выборах главы сельского поселения в Костромской области победила уборщица Марина Угодская.

Фото: mo-lomonosov.ru

Депутат, пославший россиян работать уборщиками, объяснил свои слова

Якобы его высказывание подали в СМИ так, как будто он говорил с насмешкой
НОВОСТИОбщество
Алтайский край выборы

Комментарии 12

Avatar Picture
Прохожий

15:07:23 30-10-2023

Это правда - ВЫБОРЫ???😣

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:10:10 30-10-2023

Ну заживут теперь. При таких-то кадрах.....

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:17:07 30-10-2023

Ну вот это все, даже не смешно уже:(((((((

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Энергетик

15:47:04 30-10-2023

Капец! Теперь чисто в деревне будет

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:57:02 30-10-2023

Цирк с конями, слесарем и поломойкой из ЕР. Пади еще голосовали дистанционно, через госуслуги?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:58:36 30-10-2023

"Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством." (с) В.И.Ленин

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:58:59 30-10-2023

Да ладно, если у уборщицы все в порядке дома и на работе, то и в селе будет все в порядке ))) а болтунов из управленцев и так много, а толка нет, только и умеют что долго говорить.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Nik

18:40:46 30-10-2023

Сегодня глава сельсовета - это бухгалтер, экономист, юрист, слесарь все в одном лице. Так что ей не позавидуешь. Еще зарплата маленькая.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:46:09 30-10-2023

Nik (18:40:46 30-10-2023) Сегодня глава сельсовета - это бухгалтер, экономист, юрист, ... Может, она по профессии как раз бухгалтер или юрист, но другой работы, кроме клининга, в селе не было. Успехов в работе новой Главе сельсовета!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:06:39 30-10-2023

Гость (19:46:09 30-10-2023) Может, она по профессии как раз бухгалтер или юрист, но друг... Чушь не говорите!!!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:14:50 30-10-2023

Проголосовавших 6.6% от общего числа избирателей. А легитимно это? Или по фиг сколько, галочку поставили за проведенные выборы и ладно?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:19:43 31-10-2023

гость 19:14:50 30-10-2023: нарушения закона о выборах обозначьте, ну а потом возмущяейтесь.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров