Уборщица обошла электрика на выборах главы сельсовета в Алтайском крае
Набрала в три раза больше голосов, чем главный и единственный соперник
30 октября 2023, 15:00, ИА Амител
29 октября прошли выборы главы села Троицкого в Усть-Пристанском районе, сообщает избирком Алтайского края.
"По предварительным данным, главой сельсовета избрана Ольга Кладова, выдвинутая местным отделением партии "Единая Россия", получившая 17 голосов избирателей (60,71%). Михаил Анисимов, выдвинутый региональным отделением ЛДПР, получил семь голосов (25%)", – говорится в сообщении.
Всего в списки избирателей было включено 362 человека. Судя по данным избиркома, в выборах приняли участие 24 человека.
Как уточняет "Коммерсант", Кладова работает уборщицей, Анисимов – слесарем-электриком.
Напомним, в 2020 году на выборах главы сельского поселения в Костромской области победила уборщица Марина Угодская.
15:07:23 30-10-2023
Это правда - ВЫБОРЫ???😣
15:10:10 30-10-2023
Ну заживут теперь. При таких-то кадрах.....
15:17:07 30-10-2023
Ну вот это все, даже не смешно уже:(((((((
15:47:04 30-10-2023
Капец! Теперь чисто в деревне будет
15:57:02 30-10-2023
Цирк с конями, слесарем и поломойкой из ЕР. Пади еще голосовали дистанционно, через госуслуги?
15:58:36 30-10-2023
"Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством." (с) В.И.Ленин
15:58:59 30-10-2023
Да ладно, если у уборщицы все в порядке дома и на работе, то и в селе будет все в порядке ))) а болтунов из управленцев и так много, а толка нет, только и умеют что долго говорить.
18:40:46 30-10-2023
Сегодня глава сельсовета - это бухгалтер, экономист, юрист, слесарь все в одном лице. Так что ей не позавидуешь. Еще зарплата маленькая.
19:46:09 30-10-2023
Nik (18:40:46 30-10-2023) Сегодня глава сельсовета - это бухгалтер, экономист, юрист, ... Может, она по профессии как раз бухгалтер или юрист, но другой работы, кроме клининга, в селе не было. Успехов в работе новой Главе сельсовета!
21:06:39 30-10-2023
Гость (19:46:09 30-10-2023) Может, она по профессии как раз бухгалтер или юрист, но друг... Чушь не говорите!!!
19:14:50 30-10-2023
Проголосовавших 6.6% от общего числа избирателей. А легитимно это? Или по фиг сколько, галочку поставили за проведенные выборы и ладно?
01:19:43 31-10-2023
гость 19:14:50 30-10-2023: нарушения закона о выборах обозначьте, ну а потом возмущяейтесь.