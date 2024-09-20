Участник программы "Время героев" возглавил комитет в правительстве Алтая

Суразов согласился на назначение во время личной встречи с Турчаком в Москве

20 сентября 2024, 23:01, ИА Амител

Российский флаг / Фото: pixabay.com

"Время героев", капитан Александр Суразов возглавил Комитет по физкультуре и спорту в правительстве Республики Алтай. Указ об этом подписал врио главы региона Андрей Турчак, сообщается в Telegram-канале программы.

Как стало известно, Суразов согласился на назначение во время личной встречи с Турчаком в Москве. На новом посту он будет заниматься вопросами создания в регионе спортивных комплексов и площадок, а также развитием секций боевых видов спорта, в том числе самбо в школах и колледжах республики.

Турчак подчеркнул, что спорт должен стать в регионе нормой жизни и быть доступным для граждан всех возрастов.