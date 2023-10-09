НОВОСТИПроисшествия

Участник соревнований по парашютному спорту разбился во время прыжка. Видео

Инцидент случился в Чечне

09 октября 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: t.me/s/goodskyrus
Фото: t.me/s/goodskyrus

В Чечне участник финала Кубка России по парашютному спорту разбился во время прыжка, сообщили в центре воздушной подготовки Goodsky.

Погибший – 45-летний Дмитрий Беляев. Он мастер спорта России, на счету которого больше 3,7 тыс. прыжков с парашютом.

По предварительным данным, во время приземления он не рассчитал высоту выполнения маневра и на огромной скорости упал в воду.

Спортсмена пытались реанимировать медики, но спасти жизнь ему не смогли.

Происшествия

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

04:27:30 10-10-2023

Статистика. Сколько можно испытывать свою судьбу... Однажды она ухмыльнется.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров