Участник соревнований по парашютному спорту разбился во время прыжка. Видео
Инцидент случился в Чечне
09 октября 2023, 09:45, ИА Амител
Фото: t.me/s/goodskyrus
В Чечне участник финала Кубка России по парашютному спорту разбился во время прыжка, сообщили в центре воздушной подготовки Goodsky.
Погибший – 45-летний Дмитрий Беляев. Он мастер спорта России, на счету которого больше 3,7 тыс. прыжков с парашютом.
По предварительным данным, во время приземления он не рассчитал высоту выполнения маневра и на огромной скорости упал в воду.
Спортсмена пытались реанимировать медики, но спасти жизнь ему не смогли.
04:27:30 10-10-2023
Статистика. Сколько можно испытывать свою судьбу... Однажды она ухмыльнется.