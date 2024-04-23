Власти не уточнили, кто именно решил подать заявления, однако отметили, что такое же решение приняли и члены их семей

23 апреля 2024, 21:12, ИА Амител

Флаг Молдавии / Фото: unsplash.com

Участники группы "Би-2" подали документы на получение гражданства Молдавии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава пресс-службы администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел.

Он не уточнил, кто именно решил подать заявления, однако отметил, что такое же решение приняли и члены их семей.

"Наша страна была, есть и останется дружественной ко всем людям, которые хотят жить в мире и взаимопонимании", – написал пресс-секретарь.Он добавил, что Кишинев таким образом решил открыть двери для всех людей, "ищущих спасения от войны". Заявления направят президенту Майе Санду. Их будут рассматривать в порядке процедуры "предоставления гражданства в интересах Молдавии".