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Участники группы "Би-2" подали документы на получение гражданства Молдавии

Власти не уточнили, кто именно решил подать заявления, однако отметили, что такое же решение приняли и члены их семей

23 апреля 2024, 21:12, ИА Амител

Флаг Молдавии / Фото: unsplash.com
Флаг Молдавии / Фото: unsplash.com

Участники группы "Би-2" подали документы на получение гражданства Молдавии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава пресс-службы администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел.

Он не уточнил, кто именно решил подать заявления, однако отметил, что такое же решение приняли и члены их семей.

"Наша страна была, есть и останется дружественной ко всем людям, которые хотят жить в мире и взаимопонимании", – написал пресс-секретарь.Он добавил, что Кишинев таким образом решил открыть двери для всех людей, "ищущих спасения от войны". Заявления направят президенту Майе Санду. Их будут рассматривать в порядке процедуры "предоставления гражданства в интересах Молдавии".

Происшествия

Комментарии 2

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Гость

09:03:02 24-04-2024

Топора вам в спину...

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Гость

13:29:16 24-04-2024

А почему не Израиля? Или там только выгодная виза интересует и беспроцентные кредиты, не как для гоев?

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