Участники группы "Би-2" подали документы на получение гражданства Молдавии
Власти не уточнили, кто именно решил подать заявления, однако отметили, что такое же решение приняли и члены их семей
23 апреля 2024, 21:12, ИА Амител
Участники группы "Би-2" подали документы на получение гражданства Молдавии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава пресс-службы администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел.
Он не уточнил, кто именно решил подать заявления, однако отметил, что такое же решение приняли и члены их семей.
"Наша страна была, есть и останется дружественной ко всем людям, которые хотят жить в мире и взаимопонимании", – написал пресс-секретарь.Он добавил, что Кишинев таким образом решил открыть двери для всех людей, "ищущих спасения от войны". Заявления направят президенту Майе Санду. Их будут рассматривать в порядке процедуры "предоставления гражданства в интересах Молдавии".
09:03:02 24-04-2024
Топора вам в спину...
13:29:16 24-04-2024
А почему не Израиля? Или там только выгодная виза интересует и беспроцентные кредиты, не как для гоев?