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Участники СВО и семьи погибших получат бесплатные участки в Алтайском крае

Рассказываем, где их будут выдавать и кому именно

24 августа 2023, 08:01, Александра Черданцева

Земля. Участок / Фото: Freepik
Земля. Участок / Фото: Freepik

Власти Алтайского края готовят принять новую меру поддержки участников СВО. Если депутаты краевого парламента поддержат предложение правительства, то участники СВО и семьи после их гибели получат право на бесплатные участки. 

Кто именно может претендовать на бесплатный участок?

А претендовать на него могут:

  1. Участники СВО. А именно: военнослужащие-контрактники в добровольческих формированиях и служащие (или служившие) в войсках нацгвардии, которые имеют специальные звания полиции, удостоены звания Герой России или орденом РФ за заслуги на СВО, являются ветеранами боевых действий. Кроме того, на день завершения участия в СВО они должны быть прописаны или быть по месту пребывания в Алтайском крае.
  2. Члены семей (супруга, дети и родители) участников СВО, указанном в предыдущем пункте, погибших из-за ранений или заболеваний, полученных в ходе участия в спецоперации. 

А где?

Так, где прописан участник СВО или где он находится по месту пребывания.

И что, это земля будет бесплатная?

Да, это будет прописано в законе.

Выдавать участки будут органы местного управления. И не любые, а из перечня участков, утвержденных для бесплатной выдачи, и в порядке очереди. Но стоит понимать, что в регионе есть проблема с выдачей бесплатных участков. Например, такое же право имеют многодетные семьи. По данным на май 2022 года, в  очереди уже более 12,5 тысяч семей. Подходящих участков просто нет.

Алтайский край СВО земельный вопрос

Комментарии 5

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Гость

08:17:26 24-08-2023

"По данным на май 2022 года, в очереди уже более 12,5 тысяч семей. Подходящих участков просто нет." Понятно, расходимся.

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Гость

08:53:54 24-08-2023

Участки должны быть с обременением 10-15 Ле, чтоб брали только те кому нужно и реально жили и строились, а не какие то левые и тут же продавали их

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Гость

10:20:13 24-08-2023

Гость (08:53:54 24-08-2023) Участки должны быть с обременением 10-15 Ле, чтоб брали толь... Хорошую землю им не дают.

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Гость

09:28:20 24-08-2023

То есть, всех многодетных уже обеспечили? Жаль, мои родственники этого не знают.

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...

22:01:16 24-08-2023

Риэлторы продадут

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