Участники федпроекта по производительности труда научат осваивать зарубежные рынки

Программа по ведению экспортной деятельности поможет расширить горизонты сбыта

11 марта 2025, 13:30, ИА Амител

Экспорт товаров / Фото: freepik.com

Минэкономразвития России совместно со "Школой экспорта" Российского экспортного центра реализует программу "Акселератор экспортного роста". Образовательный проект помогает предприятиям осваивать зарубежные рынки, расширять географию продаж и выходить на международных партнеров. Обучение доступно и для алтайских компаний.

Как работает программа?

Проект проходит в три этапа, каждый из которых дает важные знания и навыки для выхода на зарубежные рынки:

анализ рынков и определение перспективных событий сбыта;

подготовка и адаптация продукта с учетом международных стандартов, поиск покупателей и разработка коммерческих предложений;

работа с валютным обязательством, экспортным контролем и финансовыми инструментами.

Одно из главных преимуществ программы – практическая направленность. Помимо теоретических занятий, предусмотрены отработки кейсов и межмодульное сопровождение. Это позволяет разрабатывать внешнеэкономические стратегии и адаптировать их под условия своей компании.

Участники курса смогут подготовить свою продукцию к выходу на экспорт, разобраться в тонкостях внешнеэкономической деятельности и заключить первые контракты. Особый акцент делают на странах, сохраняющих активные торговые связи с Россией.

Кто может поучаствовать?

Обучение доступно для предприятий – участников федерального проекта "Производительность труда", входящего в состав нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

"Обучение для участников федерального проекта "Производительность труда" реализуется на безвозмездной основе и проводится в онлайн-формате", – сказал заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник отдела развития инновационной деятельности Минэкономразвития Алтайского края Александр Косарев.

В Алтайском крае уже более 30 сотрудников компаний повысили квалификацию по данному направлению.

Как записаться?

Ближайший поток стартует 17 марта 2025 года, следующий – 2 апреля. Регистрация доступна на сайте.

"Школа экспорта" РЭЦ – лицензированная образовательная организация, созданная в 2016 году. Она реализует курсы и акселерационные программы для российских предпринимателей. Обучение проводят ведущие практикующие эксперты в области внешней торговли и поддержки бизнеса.

К участию в федеральном проекте "Производительность труда" приглашают компании несырьевых отраслей экономики с годовой выручкой от 400 млн рублей (для туристической сферы – от 180 млн рублей). Заявки принимают на сайте: производительность.рф или по телефонам +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.

Фото: freepik.com