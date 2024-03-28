Исполнителей теракта в "Крокусе" внесли в список террористов

Обвиняемые в теракте появились в базе Росфинмониторинга

28 марта 2024, 20:18, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

В списке оказались четверо непосредственных исполнителей теракта. На данный момент они арестованы. Напомним, что кроме исполнителей, под арестом оказались еще четыре человека.

Напомним, что ранее число погибших в результате в "Крокусе" выросло до 143. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, три человека пока остаются в крайне тяжелом состоянии.

В МЧС отмечали, что список жертв будет корректироваться по результатам судебно-медицинских исследований, поскольку их число еще не окончательное.