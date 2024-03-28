Исполнителей теракта в "Крокусе" внесли в список террористов
Обвиняемые в теракте появились в базе Росфинмониторинга
28 марта 2024, 20:18, ИА Амител
Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.
В списке оказались четверо непосредственных исполнителей теракта. На данный момент они арестованы. Напомним, что кроме исполнителей, под арестом оказались еще четыре человека.
Напомним, что ранее число погибших в результате в "Крокусе" выросло до 143. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, три человека пока остаются в крайне тяжелом состоянии.
В МЧС отмечали, что список жертв будет корректироваться по результатам судебно-медицинских исследований, поскольку их число еще не окончательное.
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