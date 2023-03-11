Чуйский тракт из Барнаула до Новосибирска полностью расширят до четырёх полос

Работа начнутся не раньше 2024 года

11 марта 2023, 07:22, ИА Амител

Фото: amic.ru

Чуйский тракт планируют расширить с двух до четырёх полос от Искитимского района до Алтайского края. Работы начнут не раньше 2024 года.

Как пишет НГС, власти Новосибирской области объявили аукцион на разработку проектно-сметной документации. Согласно задумке, 84 километра федеральной трассы от границы с Алтайским краем до Искитимского района расширят с двух до четырёх полос.

После подготовки проекта его отдадут в Главгосэкспертизу. После этого станут известны сроки выполнения работ. Также неизвестна стоимость расширения участка Чуйского тракта. Дорога находится в федеральной собственности. Судя по всему, на реконструкцию потребуется не один десяток миллиардов рублей.

Отметим, Чуйский тракт на протяжении от Новосибирска до Барнаула планируют расширить до четырёх полос к 2035 году. Однако это может произойти гораздо раньше: учитывая стратегическое значение одной из самых красивых трасс в мире, на уровне правительства РФ обсуждается вопрос о выделении дополнительных средств краю. Это позволит расширить Чуйский тракт к 2024 году на общей протяжённости около 60 километров.