НОВОСТИТранспорт

Чуйский тракт из Барнаула до Новосибирска полностью расширят до четырёх полос

Работа начнутся не раньше 2024 года

11 марта 2023, 07:22, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Чуйский тракт планируют расширить с двух до четырёх полос от Искитимского района до Алтайского края. Работы начнут не раньше 2024 года.

Как пишет НГС, власти Новосибирской области объявили аукцион на разработку проектно-сметной документации. Согласно задумке, 84 километра федеральной трассы от границы с Алтайским краем до Искитимского района расширят с двух до четырёх полос.

После подготовки проекта его отдадут в Главгосэкспертизу. После этого станут известны сроки выполнения работ. Также неизвестна стоимость расширения участка Чуйского тракта. Дорога находится в федеральной собственности. Судя по всему, на реконструкцию потребуется не один десяток миллиардов рублей.

Отметим, Чуйский тракт на протяжении от Новосибирска до Барнаула планируют расширить до четырёх полос к 2035 году. Однако это может произойти гораздо раньше: учитывая стратегическое значение одной из самых красивых трасс в мире, на уровне правительства РФ обсуждается вопрос о выделении дополнительных средств краю. Это позволит расширить Чуйский тракт к 2024 году на общей протяжённости около 60 километров.

Фото: amic.ru

Как будут ремонтировать Чуйский тракт в 2023 году и сколько денег на это потратят?

Главную транспортную артерию расширят до четырёх полос к 2035 году
НОВОСТИОбщество

Комментарии 7

  • Спасибо Амик, поржал с вашего заголовка. "Расширят,не но сейчас. Потом расширят, когда-нибудь."
    11 марта, Гость   Ответить
  • Спасибо Амик, поржал с вашего заголовка. "Расширят,не но сейчас. Потом расширят, когда-нибудь."--- новосибирцы хотя бы планируют. А вот до Бийска расширить к какому году планы у губера?
    11 марта, Гость   Ответить
  • Это не новости а сплетни
    11 марта, Гость   Ответить
  • Жаль только жить в эту пору прекрасную….
    11 марта, Гость   Ответить
  • Сказки Ходжа Насреддина. Вот только если эти сказки воплотятся, сколько будет загублено душ?
    11 марта, Гость   Ответить
  • ... в Павловске, объездную отремонтировали, и поставили знак 50КМ/ЧАС., повышаем пропускную способность проблемных участков...?
    11 марта, Гость   Ответить
  • Это мало чего решит. Зачастую от Барнаула до въезда в Нск быстрее добираешься, чем тратишь на въезд в Энск. Сначала пробка на Бердском шоссе, потом встреваешь на Большевичке. Хорошо, если тебе надо на Левый берег - по Бугринскому мосту ушел и всё, но если дела на Правом берегу, то это жопа. Ничего не даст это ускорение, разве что встречки разделят. Но лучше бы направили деньги на четырехполосную дорогу по направлению в Горный. Вот там летом ад. Новосибирцы по встречке летят по воскресеньям - домой торопятся. Сколько там народу бьетцца….
    12 марта, Гость   Ответить
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