Участок Чуйского тракта перекроют в Алтайском крае из-за военных

Ограничение будет действовать два часа

01 февраля 2023, 12:50, ИА Амител

Фото: function.mil.ru

В Алтайском крае 1 февраля для всех видов транспорта ограничат проезд по участку Чуйского тракта в районе села Озёрки, предупредили в региональной Госавтоинспекции.

Мера будет действовать с 16:35 до 18:25 в связи с движением военных колонн.

В ведомстве при этом подчёркивают: маршрут и время сопровождения могут быть изменены.

Водителей просят с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке.