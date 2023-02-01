Участок Чуйского тракта перекроют в Алтайском крае из-за военных
Ограничение будет действовать два часа
01 февраля 2023, 12:50, ИА Амител
Фото: function.mil.ru
В Алтайском крае 1 февраля для всех видов транспорта ограничат проезд по участку Чуйского тракта в районе села Озёрки, предупредили в региональной Госавтоинспекции.
Мера будет действовать с 16:35 до 18:25 в связи с движением военных колонн.
В ведомстве при этом подчёркивают: маршрут и время сопровождения могут быть изменены.
Водителей просят с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке.
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