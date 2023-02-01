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Участок Чуйского тракта перекроют в Алтайском крае из-за военных

Ограничение будет действовать два часа

01 февраля 2023, 12:50, ИА Амител

Фото: function.mil.ru
Фото: function.mil.ru

В Алтайском крае 1 февраля для всех видов транспорта ограничат проезд по участку Чуйского тракта в районе села Озёрки, предупредили в региональной Госавтоинспекции.

Мера будет действовать с 16:35 до 18:25 в связи с движением военных колонн.

В ведомстве при этом подчёркивают: маршрут и время сопровождения могут быть изменены.

Водителей просят с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке.

 

Комментарии 1

  • Невозможно к этому отнестись с пониманием, Народ едет в том числе в аэропорт, т.к. из Барнаула невозможно улететь, все рейсы перенесли в Нск, как об этом Нские начальники радостно президенту отчитались. И так 4 часа тащиться, и тут еще эти скачки, 2 часа стоять и на самолет опоздать. За пропавшую путевку кто будет компенсировать деньги ? А там суммы сотни тысяч.
    01 февраля, Гость   Ответить
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