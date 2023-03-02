Участок федеральной трассы закрыли для всех видов транспорта в Алтайском крае

Водителей просят по возможности воздержаться от поездок

02 марта 2023, 13:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае для всех видов транспорта закрыли участок федеральной трассы А-322 от села Шипуново до Рубцовска. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Причина – непогода. По прогнозу синоптиков, 2 и 3 марта в крае будет дождь, мокрый снег, сильная гололедица, метели и ветер с порывами до 25 метров в секунду. На федеральных трассах региона сейчас трудится 201 единица техники, в случае ухудшения погоды её количество увеличат. Кроме того, в регионе подготовили стоянки для грузовиков.

"На Чуйском тракте: на въезде в Алтайский край со стороны Новосибирска возле "Грани Алтая", далее в районе Новоалтайска на "Маяке" и "Облепихе", по направлению к Республике Алтай в селе Полковниково, возле "Ники-фуд" в Троицком районе, перед развязкой с обходом Бийска и в Сростках. На трассе А-322 стоянки работают на 12-м километре (выезд из Барнаула), в Топчихе, Алейске, Шипуново и Поспелихе. На автодороге А-321 стоянки расположены перед Павловском (в районе посёлка Сибирские огни) и на выезде из села", – перечислили в ведомстве.

Водителей просят при возможности пока отказаться от поездок. Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по федеральным трассам либо сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам центра управления производством ФКУ Упрдор "Алтай": 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69 (круглосуточно).