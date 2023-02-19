Участок трассы в Алтайском крае перекроют 20 февраля из-за военных

Ограничивать движение будут два раза

19 февраля 2023, 13:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 20 февраля дважды перекроют участок Чуйского тракта из-за движения военных. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Ограничение будет действовать на 186-м километре автодороги "Чуйский тракт" (садоводство "Горизонт") – "Чуйский тракт" – ЗАТО Сибирский. Перекрывать трассу будут с 08:50 до 09:30 и с 13:20 до 14:00.

Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.