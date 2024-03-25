Участок трассы в Алтайском крае перекрыли из-за военных колонн
Маршрут и время сопровождения может измениться
25 марта 2024, 12:13, ИА Амител
Знак "Стоп" / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае 25 марта участок трассы перекрыли из-за военных колонн. Об этом рассказали в ГИБДД.
Движение для всех видов транспорта перекрыли по маршруту "полевой район н.п. Бобровка – а/д "Рассказиха – Фирсово" – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Баюновские Ключи".
Ограничение, предварительно, будет действовать до 13:00.
Отмечается, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.
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