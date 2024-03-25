Участок трассы в Алтайском крае перекрыли из-за военных колонн

Маршрут и время сопровождения может измениться

25 марта 2024, 12:13, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 25 марта участок трассы перекрыли из-за военных колонн. Об этом рассказали в ГИБДД.

Движение для всех видов транспорта перекрыли по маршруту "полевой район н.п. Бобровка – а/д "Рассказиха – Фирсово" – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Баюновские Ключи".

Ограничение, предварительно, будет действовать до 13:00.

Отмечается, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.