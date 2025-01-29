Участок у первого барнаульского "небоскреба" дорого продали на торгах
За лот боролись три претендента
29 января 2025, 09:15, ИА Амител
В центре Барнаула, на ул. Гоголя, 72 (пересечение с пр. Красноармейским), скоро может "вырасти" очередное административное здание. Земельный участок под строительство был реализован на торгах 28 января. Победителем аукциона стал барнаульский предприниматель. Территория досталась ему в аренду, и в течение двух с половиной лет он должен возвести объект.
Всего за лот боролись три претендента: СЗ "Алгоритм-Альфа" (компания, входящая в ГК "Алгоритм"), бизнесмен Кирилл Суворов и ООО "АПС Групп" (занимается проектированием зданий). Последнее и максимальное предложение поступило от Суворова – 7,1 млн рублей. Это в 2,5 раза больше начальной стоимости – 2,7 млн рублей.
Из открытых источников известно, что бизнесмен является учредителем и руководителем ООО "Алтайспецконтракт". Основной профиль компании (по ОКВЭД) – розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах.
Исторический сосед
Участок, разыгранный на торгах, небольшой – 13 соток. Территория много лет заброшена (на ней растут многолетние деревья и кустарники), обнесена забором. Надел имеет вытянутую форму, граничит с административным зданием на ул. Гоголя, 74, многоэтажкой на ул. Короленко, 91, и первым барнаульским "небоскребом" на ул. Гоголя, 76.
Так горожане называют доходный дом купца Аверина – пятиэтажное кирпичное здание, построенное в 1915 году и признанное памятником архитектуры. Объект возвели для сдачи квартир в аренду состоятельным горожанам: здесь был водопровод, канализация, прачечная, котельная и даже электрическое освещение.
Изначально дом строили П-образным: один из корпусов имел четыре этажа, другой – пять. Но в 1989 году высокая часть дома была признана аварийной и ее вместе с переходом между корпусами снесли. В том же 1989 году на торцевой стене дома появился рисунок под названием "Старый город". Его автор – художник-монументалист Владимир Тимуш.
09:37:18 29-01-2025
всё, пропал дом.
10:14:45 29-01-2025
в Центре 1 сотка стоит примерно 3 ляма, тут 13 соток и всего 7 лямов, а где остальное?
14:04:29 29-01-2025
Бгг (10:14:45 29-01-2025) в Центре 1 сотка стоит примерно 3 ляма, тут 13 соток и всего... 7 млн - это плата за аренду участка в год. За год не успел построиться платишь за второй год еще 7 млн. Не успел за два года построить - участок отбирают и снова на конкурс на право аренды.
11:13:10 29-01-2025
в центре сотка стоит примерно 1 млн. руб., не более за развалюхи.....
15:01:34 29-01-2025
Гость (11:13:10 29-01-2025) в центре сотка стоит примерно 1 млн. руб., не более за раз... Таких цен не было даже 10 лет назад
11:21:04 29-01-2025
продажная стоимость сложилась по итогам конкурентных торгов, открытых по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
а сколько сотка в городе на авито стоит - это уже разговоры про бабушку, которая могла бы быть дедушкой
14:57:32 29-01-2025
На интернациональная 99 ещё 10 лет назад дом расселяли по 1,8 млн за сотку им заплатили
17:56:53 29-01-2025
а может стоило под парковку оставить, всех денег с собой не заберешь.