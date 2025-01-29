Участок у первого барнаульского "небоскреба" дорого продали на торгах

За лот боролись три претендента

29 января 2025, 09:15, ИА Амител

Участок на ул. Гоголя, 72 / Фото: "Яндекс Карты"

В центре Барнаула, на ул. Гоголя, 72 (пересечение с пр. Красноармейским), скоро может "вырасти" очередное административное здание. Земельный участок под строительство был реализован на торгах 28 января. Победителем аукциона стал барнаульский предприниматель. Территория досталась ему в аренду, и в течение двух с половиной лет он должен возвести объект.

Всего за лот боролись три претендента: СЗ "Алгоритм-Альфа" (компания, входящая в ГК "Алгоритм"), бизнесмен Кирилл Суворов и ООО "АПС Групп" (занимается проектированием зданий). Последнее и максимальное предложение поступило от Суворова – 7,1 млн рублей. Это в 2,5 раза больше начальной стоимости – 2,7 млн рублей.

Из открытых источников известно, что бизнесмен является учредителем и руководителем ООО "Алтайспецконтракт". Основной профиль компании (по ОКВЭД) – розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах.

Исторический сосед

Участок, разыгранный на торгах, небольшой – 13 соток. Территория много лет заброшена (на ней растут многолетние деревья и кустарники), обнесена забором. Надел имеет вытянутую форму, граничит с административным зданием на ул. Гоголя, 74, многоэтажкой на ул. Короленко, 91, и первым барнаульским "небоскребом" на ул. Гоголя, 76.

Так горожане называют доходный дом купца Аверина – пятиэтажное кирпичное здание, построенное в 1915 году и признанное памятником архитектуры. Объект возвели для сдачи квартир в аренду состоятельным горожанам: здесь был водопровод, канализация, прачечная, котельная и даже электрическое освещение.

Изначально дом строили П-образным: один из корпусов имел четыре этажа, другой – пять. Но в 1989 году высокая часть дома была признана аварийной и ее вместе с переходом между корпусами снесли. В том же 1989 году на торцевой стене дома появился рисунок под названием "Старый город". Его автор – художник-монументалист Владимир Тимуш.